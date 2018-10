Column (ds. J. Belder): MeToo-orkaan

Voor mij bukt zich een dame in reforokje. Ik zie wat ik niet wil zien en wend mijn blik snel af. Maakte ik mij nu ook –weliswaar ongewild– schuldig aan seksueel overschrijdend gedrag?

Een jaar geleden barstte de MeToostorm los. De Italiaanse actrice Asia Argento beschuldigde samen met twaalf andere vrouwen Hollywoodbaas Harvey Weinstein van seksueel misbruik. Een heksenjacht op daders zette in. Hele roedels roofdieren werden opgespoord en publiekelijk aan de schandpaal gespijkerd. Elke dag werd bijltjesdag. We gingen van volksgericht naar volksgericht. Ineens zagen we de lelijke achterkant van de ongebreidelde seksuele moraal van de jaren zestig en zeventig.

God was dood. Hij bleek een construct van menselijke fantasie. Maar daarmee sneuvelde ook de joods-christelijke moraal. We bevrijdden ons van alle normen buiten onszelf en keerden terug tot het heidendom, dat geen gezag van buiten de mens duldt. Het dikke ik vierde zijn triomfen. Onze nieuwe richtingwijzers werden schrijvers als Wolkers, Cremer, De Beauvoir, Sartre en artiesten als Brigitte Bardot en Sophia Loren. De pil maakte een ongekende lustbevrediging mogelijk. De remmen gingen los. De gevolgen bleven uit. Dacht men. Decennia later vragen vrouwen zich hardop af of ze wel echt genoten hebben van die vrijheid. Velen zitten nu met een geweldige kater. Zijn het trouwens echt alleen mannen die over de schreef gingen en gaan? Inmiddels wordt de actrice die Hollywoodbaas Weinstein aanklaagde, zelf beschuldigd van misbruik. Zij deelde het bed met een knaap van krap zeventien lentes.

Kan er ook sprake zijn van gespeeld slachtofferschap? Van boze wraak en politieke machtspelletjes? Kloppen de beschuldigingen van Christine Ford tegen rechter Brett Kavanaugh? Hij zou haar 36 jaar geleden dusdanig hebben aangerand dat ze bijna dood was.

Er zijn inderdaad schrijnende verhalen van mannen met erg losse handjes en die hun positie misbruiken. De Bijbel noemt David (2 Sam. 11:27b). Ruth moet in de nabijheid van mannen oppassen (Ruth 2:9, 22). Maar de Bijbel is wel uiterst duidelijk over grenzen en wat de gevolgen zijn van grensverlegging en -overschrijding.

De MeToo-orkaan die over de wereld raast is een uitstekende graadmeter van de hedendaagse moraal. In een van God vrijgevochten wereld passen mannen als Trump met hun stoere vrouwenpraat en kijkt 80 procent van de jongeren tussen de 15 en de 17 veelvuldig naar porno. Die prikkelende beelden worden opgeslagen in je hersenen en doen iets met je. Daar moeten christelijke jongeren goed over nadenken. Het is spelen met vuur. Levensgevaarlijk!