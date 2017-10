Grote schade aan gerestaureerd orgel Lutherse kerk Alkmaar door inbrekers

Inbrekers hebben voor tienduizenden euro’s schade veroorzaakt aan het net gerestaureerde orgel van de Lutherse Kerk in Alkmaar. Dat meldt ds. Y. Bos dinsdagmiddag.

De dieven braken in de nacht van zaterdag op zondag in bij een woning die aan de kerk grenst. Toen daar het alarm afging, zijn zij de kerk ingevlucht. De kerk is middels een deur met het huis verbonden.

In de kerk hebben de dieven zich verstopt in de orgelkast. Daardoor zijn veel orgelpijpen kromgebogen. „Alles staat schots en scheef”, vertelt ds. Bos.

Er zijn twee mannen aangehouden. De politie is nog bezig met sporenonderzoek in het orgel en in de kerk.

Het orgel was in maart in gebruik genomen naar een grondige restauratie. Die kostte 35.000 euro. „We hadden daar als gemeente lang voor gespaard, een orgelpijpactie gehouden en uit diverse potjes subsidie bijeen verzameld. We waren zo trots op het resultaat. Maar nu kunnen we opnieuw beginnen”, zegt een aangeslagen ds. Bos.

Orgelbouwer Flentrop die het orgel onderhoudt, schat dat de veroorzaakte schade ongeveer net zo groot is als het bedrag van de restauratie.

Zondagmorgen merkte de organist pas tijdens het spelen dat er iets niet goedzat, aldus ds. Bos. „Hij kon nog wel op het orgel spelen. De organist dacht eerst dat het orgel last had van vocht. Maar het bovenklavier deed het helemaal niet.”

Bij inspectie in de kast, ontdekte de organist de ravage. Het bleek dat heel de tractuur van het bovenklavier was beschadigd en niet meer werkte.

Het orgel stamt uit 1754 en is mogelijk gebouwd door Pieter en/of Christian Müller. De kast is uitgevoerd in Rococo-stijl. Oorspronkelijk was het een instrument met een manuaal met ingehangen pedaal. Rond 1850 werd het door de Alkmaarse orgelbouwer Ypma omvangrijk veranderd. In 1957 en 1976 werd het orgel gerestaureerd door de firma Flentrop.

Ds. Bos hoopt dat mensen (opnieuw) bereid zijn om geld te geven voor het orgel. „Dat kan via NL 66 ABNA 0431022461 ten name van Evangelisch Lutherse Gemeente Alkmaar, onder vermelding van ”Herstel orgel””

De Lutherse gemeente stond in september stil bij het 325-jarig bestaan. „Ook daarbij nam het orgel een centrale plaats in.”

Stadsorganist Pieter van Dijk is een van de organisten die het orgel regelmatig bespeelt.