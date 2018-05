Wespendief, een mysterieuze roofvogel

Een bijzondere roofvogel is het: de wespendief. Van begin mei tot eind augustus kun je deze mysterieuze roofvogel in Nederland aantreffen. Hij leeft een verborgen leven en is erg schuw. Met zijn korte, stevige poten, dikke tenen en vlakke nagels is de wespendief ongeschikt om prooien te grijpen. Krabben en graven gaat hem beter af. De wespendief graaft wespenbroed op, vandaar zijn naam. ’s Winters vind je hem in het Afrikaanse regenwoud; ’s zomers woont de wespendief in Nederland, vooral op de Veluwe.

Hij bouwt zijn nest hoog in de bomen, waarna er meestal twee eieren komen. Zijn nest kun je herkennen aan de jonge verse berkentakjes die hij om de rand ervan legt.

De vogel leeft hoofdzakelijk van wespen- en bijenlarven. Met zijn stevige graafpoten met lange nagels worden die wespennesten uitgegraven. De wespendief haalt de raten uit het wespennest en eet deze op. Daarbij omzwermd door een wolk van woedende bijen. Last van steken heeft hij niet, want hij heeft een hard en dik verenpak en ook wimperveren om z’n ogen te beschermen.

Onlangs trof ik in het bos achter ons huis een aantal van die lege raten aan. Hetgeen de aanwezigheid van deze zeldzame roofvogel verried. Wat voelde ik me bij deze vondst een rijk en gelukkig mensenkind!