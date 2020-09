Vissers halen 560 ton zwerfvuil uit zee

Nederlandse vissers hebben vorig jaar 560.000 kilo zwerfvuil uit zee gehaald en aan land gebracht. Een record, bleek vrijdag in Den Helder, waar twee schepen een onderscheiding kregen.

Wethouder Kees Visser reikte een certificaat uit aan de HD 36 van de familie Zijlstra en de onder Duitse vlag varende BRA 5 van de familie Kraak. Hij prees de vissers uit respectievelijk Den Helder en Texel, die al sinds 2001 opgeviste rommel meenemen.

Volgens Dirk Kraak, voorzitter van de actiegroep Eendracht Maakt Kracht, heeft dat merkbaar effect. Hij verwees naar de ”beach cleanups” van stichting De Noordzee, waarbij vrijwilligers aangespoelde rommel op de stranden verzamelen en sorteren. „Ze vinden steeds minder afval op het strand”, stelde Kraak.

Pim Visser, directeur van de organisatie van kottervissers VisNed, zei trots te zijn op de vissers. „We hebben allemaal belang bij een schonere zee.”

Vuilnismannen van de zee

Bigbags

Het project Fishing for Litter (vissen op zwerfvuil) wordt gecoördineerd door de Nederlands-Belgische afdeling van KIMO, een internationale vereniging van kustgemeenten. Vorig jaar deden er 134 schepen en dertien visserijhavens aan mee. De vissers hebben bigbags aan boord, grote zakken om opgevist vuil in te verzamelen. Die zakken kunnen ze in de havens gratis ophalen en later weer aan wal zetten.

Ook in 2020 verwacht KIMO meer dan 500 ton rommel in te zamelen. Er doen meer vissers mee maar daarnaast werkt de milieuramp met de MSC Zoë nog door. Dat containerschip verloor begin 2019 ten noorden van de Waddeneilanden driehonderd containers. Naar schatting ligt op de zeebodem nog 800.000 kilo aan spullen uit die containers.

Pulsvisserij

Ook het Europese verbod op pulsvissen (elektrisch vissen) heeft invloed. Tientallen schepen zijn omgeschakeld naar de traditionele boomkorvisserij. Daarbij komt het vistuig meer in aanraking met de zeebodem en belandt extra zwerfafval in het net.

Fishing for Litter heeft budget voor de verwerking van slechts 316 ton afval. Daarom zoekt het project nieuwe sponsors.

Zaterdag krijgen enkele vissers in Harlingen certificaten uitgereikt, eerder gebeurde hetzelfde in IJmuiden.