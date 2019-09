Veel minder vogels op de Veluwe door recreanten

In Veluwse natuurgebieden waar veel recreanten komen, zijn vele tientallen procenten minder vogels dan in gebieden waar geen mensen komen. Dat zei onderzoeker Rogier Pouwels van de Wageningse universiteit dinsdag in dagblad de Gelderlander. Hij heeft in kaart gebracht wat het effect is van al die toeristen. In 2018 overnachttener bijna 7,2 miljoen mensen op de Veluwe. In sommige drukbezochte gebieden leven bijvoorbeeld tot wel de helft minder nachtzwaluwen dan in natuurgebieden die afgesloten zijn voor publiek. Vooral honden zorgen voor veel verstoring. Volgens Pouwels is er voor de natuur veel winst te behalen als er geen recreanten rondlopen.

Een woordvoerder van de provincie Gelderland zegt serieus te kijken naar maatregelen die de rust terugbrengen in de natuur „Daarbij wordt primair gekeken naar het minder gebruiken van sommige paden en het –gedeeltelijk– afsluiten van stuifzandgebieden in het broedseizoen.”