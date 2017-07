Tiny House: Zelfvoorzienend op 25 m2

Douchen met gefilterd regenwater, elektriciteit van de zon. Het Tiny House dat Gijsbert Schutten (39) bouwde, is (bijna) zelfvoorzienend. Sinds enkele weken bewoont hij het, samen met zijn vrouw Karin (34), en hun twee kinderen. „Zo wonen past bij een houding waarin je zorgvuldig met de schepping omgaat.”

Meer vrijheid, ruimte om je heen, dicht bij de natuur. Het waren termen waar Gijsbert en Karin van droomden, toen ze nog in hun appartement in Zeist woonden. Maar aan een nog hogere hypotheek moesten ze niet denken, dus zochten ze naar andere mogelijkheden. Gijsbert Schutten: „We keken naar stacaravans, maar die zijn duidelijk niet gebouwd om permanent in te wonen. En ook niet op een duurzame manier, iets wat ons erg aanspreekt.”

Toen las het echtpaar over Tiny Houses, zelfontworpen, duurzame, kleine, zelfvoorzienende huizen: een trend die is overgewaaid uit Amerika. „Die manier van leven sprak ons gelijk enorm aan.” Bovendien was het mogelijk dat Gijsbert als timmerman en installateur zelf het huisje zou bouwen. „We zijn aan het schetsen gegaan en konden het aanpassen aan onze wensen. Toen hebben we een ruimte gehuurd op het boerenerf van vrienden en ben ik gaan bouwen.”

Daarvoor moest hij eerst wachten op de trailer die hij en Karin hadden gekocht, want ze hadden wel besloten hun huis op wielen te zetten. „De Tiny House-beweging staat nog in de kinderschoenen en de regelgeving is nog niet aangepast aan het wonen in een klein huis, dus de kans is groter dat we een stuk grond zouden kunnen huren als we ons huis weer zouden kunnen verplaatsen.”

Off-grid

Vanaf het begin was het al een droom om het huisje off-grid te maken, wat inhoudt dat het uiteindelijk niet hoeft te worden aangesloten op het elektriciteitsnet of de aardgasleiding. „Dat was een aardige uitdaging, want er zijn geen kant-en-klaaroplossingen. En zijn die er al wel, dan zijn ze schreeuwend duur. Dus ben ik zelf gaan ontwerpen, met als resultaat dat we regenwater gaan gebruiken voor de douche, dat water weer opvangen en filteren voor andere doeleinden, zoals de wasmachine. Op het dak komen zonnepanelen te liggen en de wc is een zogeheten composttoilet, daar is geen water voor nodig.

We accepteren dat we een paar keer per jaar zonder elektra zullen zitten, maar gebeurt het veel vaker, dan zullen we verdere maatregelen moeten nemen. Zelfvoorzienend is mooi, maar het moet geen tobben worden. Het hele jaar kamperen is ook niet de bedoeling.”

Het op deze manier zelfvoorzienend zijn heeft wel gevolgen voor de keuze van de apparatuur in huis. „Een wasmachine vonden we met twee kinderen een must, maar een magnetron, vaatwasser en koffiezetapparaat hebben we laten schieten. Die vragen uiteindelijk meer stroom dan we zelf zouden kunnen opwekken.”

Wegdoen

Het huis is uiteindelijk 25 vierkante meter geworden. „Kleiner dan een forse stacaravan, maar groot genoeg als je het niet te vol zet. Want ook ontspullen hoort bij de filosofie van een Tiny House. Veel spullen wegdoen dus. En alleen overhouden wat écht nodig is. Of wat je echt wilt houden.”

Volgens Gijsbert Schutten kost zoiets wel tijd. „We zetten steeds spullen in een doos in de schuur. Bleken we iets niet te missen, dan ging het alsnog weg. Zeker als het om spullen met een herinnering gaat, is dat soms best even slikken. Soms kom je zelfs in een soort rouwproces. Maar het werkt ook heel bevrijdend om met weinig te leven. Te genieten van de dingen die je wél hebt.

Voor ons waren de schilderijen die we in Nepal kochten te belangrijk om weg te doen. Die hebben we samen aangeschaft toen we daar op reis waren. Ze hangen nu in onze kamer. Ook hebben we enkele boeken staan, die we nog een keer willen herlezen.”

Het bouwen verliep voorspoedig, alleen liepen ze tijdens het proces tegen regelgeving aan, iets wat ze overigens van tevoren al wisten. „Ons huis voldoet niet aan het bouwbesluit, hoewel het aan alle veiligheidseisen voldoet. De verwachting is echter wel dat de woningwet wordt aangepast, nu er in Nederland meer kleine huizen worden gebouwd.”

Ook het zoeken naar een geschikte locatie bleek ingewikkeld. Ze wonen nu tijdelijk op een camping in Bilthoven, maar hebben bij diverse gemeenten verzoeken liggen om op een eigen stukje grond te kunnen wonen. „Op een camping mag je niet permanent wonen, en voor andere geschikte percelen is het lastig een vergunning te krijgen, vanwege onder meer bestemmingsplannen die erop rusten.”

Bewust leven

Het wonen in een Tiny House maakt de bewoners bewuster van hun verbruik van grondstoffen. „Iets wat goed aansluit bij onze christelijke overtuiging dat we zorgvuldig moeten omgaan met wat God ons in gebruik heeft gegeven. Juist ook voor de generatie na ons.”

Hoewel er nog enkele aanpassingen aan hun eigen huis nodig zijn om het geheel zelfvoorzienend te maken, is Gijsbert inmiddels al een volgende woning aan het bouwen. In opdracht. „Ik heb zo genoten van het bouwen, dat ik mijn timmer- en installatiebedrijf heb omgebouwd tot een bedrijfje dat Tiny Houses gaat maken. Volgende week gaan we officieel van start onder de naam Liberté, een Franse naam omdat wij elkaar in Frankrijk hebben ontmoet, toen ik daar drieënhalf jaar woonde.”

Hun eigen huis wordt als testhuis gebruikt. „Alles wat goed functioneert, bouw ik ook in andere huizen in. Zijn er nog mankementen, dan pas ik dat in de volgende huizen uiteraard aan.”

Wat het laten bouwen van een eigen Tiny House kost? „De technologie die erin zit, is de grootste investering. Daardoor komt het bedrag op zo’n 40.000 tot 60.000 euro uit. Zet je ’m op wielen, dan is daar geen hypotheek voor mogelijk. Voor een constructie op platen is dat onder bepaalde voorwaarden wel een optie.”

Karin Prins, de vrouw van Gijsbert Schutten, hield tijdens de verhuizing een dagboek bij. Hieronder enkele fragmenten.

4 juni:

Ons Tiny House staat op de tijdelijke plek. Eindelijk. De verhuizing was een intensieve periode waar we nu van bijkomen. Op donderdag 18 mei vertrok ons huis achter een rode tractor van boerderij De Bonte Parels in Westbroek. Over een smalle dijk. Spannend en leuk. Een boze taxichauffeur die dacht erlangs te kunnen piepen. Omstanders die het gelukkig voor ons opnamen. Halverwege de route ging het mis, een lager van de trailer ging kapot. Wat een les. We hebben de trailer zelf verbreed en vergroot, bijna alles vernieuwd. Behalve de lagers, die leken nog prima. Toch niet. Dat overkomt ons niet meer.

9 juni:

Vandaag wonen we een week in ons Tiny House. We zijn geïnstalleerd, het huis is ingericht (alles past) en Juliette heeft al gillend in het zwembad gelegen. We hebben in één week zomerse warmte en herfstige stormen en stortbuien meegemaakt. Dat was een goede test die we prima hebben doorstaan. Het is mooi om het weer zo dichtbij te ervaren. We horen de regen tikken op het dak en de wind waaien rond het huis, geluiden die we niet kennen van de flat waar we woonden. Ideaal weer eigenlijk voor een zelfvoorzienend huis: veel regen én veel zon! We konden er nog niet van profiteren. Komende weken worden de laatste klussen geklaard, waaronder zonnepanelen op het dak. Zodat we zelfvoorzienend zijn.

Watersysteem

Het water van het dak wordt via de goot opgevangen in twee watertanks van elk 200 liter. Deze hangen naast de wielen. Zo nodig kan er water in flexibele waterzakken die onder het huisje liggen. Vanuit deze twee tanks gaan leidingen, via de vloerisolatie, naar de technische ruimte aan de achterkant.

In de technische ruimte staat een hydrofoorpomp. Deze zuigt het water uit de tanks en brengt het op druk. Watermeters geven inzicht in het waterverbruik. Vanuit deze ruimte gaan er waterleidingen naar de keuken en de douche. De douche filtert en hergebruikt het water tijdens een douchebeurt een paar keer, daarna gaat het naar de wasmachine.