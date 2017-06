Robuuste trekvlinder: de distelvlinder

Distelvlinders zijn robuuste trekvlinders. Met vleugels van 25 tot 30 millimeter en een gewicht tussen de 0,7 en de 0,9 gram zijn het geen kleine jongens. Toch zijn distelvlinders bijzonder krachtige en snelle vliegers. Ze zijn wel waargenomen bij windkracht 4.

Een vlinderonderzoeker was afgelopen voorjaar getuige van de distelvlindertrek. Hij bivakkeerde aan de kust van de Middellandse Zee. Zijn tent stond tussen de distels met hangende vlinderpoppen. Ze kwamen bijna allemaal tegelijk uit. Na ruim een uur vlogen ze als op commando tegelijk op en verdwenen in een grote wolk richting Europa.

De vlinders kunnen ver komen. Er is er zelfs een waargenomen op de Noordkaap, toch algauw 5000 kilometer vanaf Noord-Afrika. In Nederland overwinteren lukt niet: het is hier te koud.