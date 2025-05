Golfbaan onverwachte schatkamer van natuur

Dat stelt Alexander Renders, teammanager duurzame golf bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. Een gemiddelde golfbaan telt volgens hem wel 23 bedreigde dier- en plantensoorten.

„Afgelopen woensdag maakten we op een van de golfbanen een wandeling met een bioloog. We zagen hazen en konijnen”, vertelt Renders. Behalve zoogdieren zijn golfbanen volgens hem rijk aan vogels en insecten. Om insecten een steuntje in de rug te geven, zijn op meerdere terreinen bijenhotels geplaatst.

Golfbanen beslaan in totaal een oppervlakte van zo’n 11.000 hectare. Minstens de helft daarvan wordt niet gemaaid en bestaat uit natuur. De golfsport voorziet daarom in ruim 5500 hectare aan natuurgebied, vergelijkbaar met de omvang van Nationaal Park De Hoge Veluwe.

„Vroeger werd dood hout afgevoerd, nu laten beheerders dat liggen” Alexander Renders van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie

Nieuws in beeld Een hommel op rododendron. beeld Edwin Vermaas Konijnen. beeld Edwin Vermaas Grauwe gans. beeld Edwin Vermaas Groene zoom langs een golfbaan. beeld Edwin Vermaas Fazant. beeld Edwin Vermaas Terreinbeheerders houden tegenwoordig meer rekening met de natuur dan vroeger. beeld Edwin Vermaas Bijenhotels zijn geliefd bij metselbijen. beeld Edwin Vermaas

Bestrijdingsmiddelen

Volgens de teammanager duurzame golf worden golfterreinen steeds natuurvriendelijker. „Het baanonderhoud draaide vroeger om de sport. Onkruid werd daarom allemaal doodgespoten. Gelukkig is dat door de jaren heen veranderd. Beheerders zijn tegenwoordig veel milieubewuster bezig. Ze gebruiken bijvoorbeeld bijna geen bestrijdingsmiddelen meer. Ook gaan ze heel zorgvuldig om met water.”

Dat terreinbeheerders steeds meer aan het milieu denken, heeft volgens Renders deels te maken met strengere wet- en regelgeving. Daarnaast speelt mee dat in de opleiding aandacht wordt besteed aan de omgang met de natuur. „Vroeger werd oud hout afgevoerd, nu laten beheerders dat liggen. Dood hout trekt kevers en andere insecten.”

Golfbanen die duurzaam worden beheerd, kunnen in aanmerking komen voor het zogeheten GEO-duurzaamheidscertificaat. Inmiddels hebben meer dan 100 van de ongeveer 250 golfbanen in Nederland dit label. Wereldwijd zijn er ruim 300 gecertificeerde golfbanen – een derde daarvan ligt dus in Nederland.

Op en langs meer dan 110 golfbanen lopen openbare wandel- en fietspaden

Wandel- en fietspaden

Wat door de jaren heen ook is veranderd, is de toegankelijkheid van golfbanen. Vroeger waren op de meeste terreinen alleen de eigen leden welkom, vertelt Renders, die al veertig jaar fanatiek golft. Tegenwoordig is de situatie anders. Op en langs meer dan 110 golfbanen lopen inmiddels openbare wandel- en fietspaden.

Wandelpaden op golfterreinen voeren volgens Renders vaak langs de mooiste plekjes. Natuurliefhebbers die toch van de paden willen afwijken, doen er volgens hem goed aan eerst om toestemming te vragen. „Het kan gevaarlijk zijn als je een baan oploopt en mensen aan het golfen zijn. Een golfbal is zo hard als een steen.”

Om het publiek de rijke natuur op golfbanen te laten ontdekken, starten verschillende partijen binnen de golfsector zondag de campagne Dat Doen We Natuurlijk. Vier golfbanen in het land openen dan hun deuren voor publiek. Bij wijze van PR-stunt worden mensen aangemoedigd hun zintuigen te prikkelen door op blote voeten door de natuur te wandelen. Samen vormen de vier banen volgens de organisatie het langste blotevoetenpad van Nederland. Renders verwacht dat de komende maanden meer golfbanen zich aansluiten bij het initiatief.