Praktisch: Meeneembekers

Afval beperken staat al een tijdje hoog op allerlei agenda’s. Wegwerpbekertjes verliezen om die reden langzaam terrein.

Een eigen beker meenemen –liefst afsluitbaar vanwege druppels en lekkage– levert soms ook nog wat op. Bij diverse verkooppunten op stations betalen klanten sinds kort een kwartje minder voor hun koffie of thee als ze zelf een beker bij zich hebben.

De (dure) koffieketen Starbucks ging ze daarin trouwens voor. Je krijgt daar, als je een beker van huis meeneemt, al een paar jaar enkele dubbeltjes korting.

Overigens is de goedkoopste –en misschien ook wel duurzaamste– manier om buiten de deur koffie of thee te drinken natuurlijk om zelf een gevuld thermoskannetje of een thermobeker met inhoud mee van huis te nemen.

1 Een meeneembeker hoeft niet duur te zijn. Je koopt ze al voor rond de 4 euro, bijvoorbeeld bij Xenos. Die versie is gemaakt van aardewerk, en is dus wel breekbaar. Er zit een siliconen band rond de beker om verbrande vingers te voorkomen. Er hoort ook een siliconen deksel bij. Voor dezelfde prijs heeft Albert Heijn een vergelijkbare beker van bamboe.

2 De bekers van Keepcup zijn van kunststof en dus licht, maar wel aan de prijs: tussen de 12 en de 14 euro voor een exemplaar. Ze lijken qua model nogal op een wegwerpbekertje. De bekertjes van Keepcup worden gemaakt van veerkrachtig (BPA- en BPS-vrij) plastic. Ze zijn er in een transparante en een ondoorzichtige versie.

3 Van thee zetten lijkt steeds meer werk te worden gemaakt. Al zijn er natuurlijk genoeg mensen die het prima vinden om even snel met een zakje op en neer te bewegen in een glas kokend water. Wie hogere eisen stelt en gehecht is aan zijn eigen thee, kan ook buitenshuis aan die voorkeur gevolg geven. Voor dat doel zijn er dubbelwandige theebekers en -flesjes op de markt met daarin een ingebouwd filter. Bij de HEMA koop je zo’n fles al voor 8,50 euro. De versie van Simon Lévelt kost bijna 25 euro.