Onverkocht brood Zeeuwse bakker vormt grondstof voor fris biertje

Ongeveer twee sneetjes gaan er in een flesje. Kees Bubberman uit Middelburg brouwt een bijzonder biertje. Het is gemaakt van brood. De eerste flesjes liepen woensdagochtend van de band in zijn brouwerij.

Het biertje is nog duurzaam ook, want Bubberman gebruikt onverkocht brood van een bakkerij uit de omgeving.

Vier weken heeft het brouwproces geduurd, maar nu is het dan gereed voor consumptie: het ”Brood Bier” van brouwer Kees Bubberman is sinds woensdag officieel verkrijgbaar. Zo’n 2500 flesjes met de drank zijn er geproduceerd.

Het idee om brood in bier te verwerken kwam van Huib Westerbeke uit Borssele, een bevriende ondernemer van Bubberman die naast diens brouwerij op het Middelburgse industrieterrein Arnestein een bouwbedrijf runt. Westerbekes dochter Willeke heeft met haar man Marco Nieuwenhuijse een bakkerij in Borssele en bakkerswinkels in Borssele en ’s-Heerenhoek. Zou het niet een goed idee zijn, opperde Westerbeke, om het brood dat zij aan het eind van de dag in hun winkels overhouden te gebruiken om bier van te brouwen?

Bubberman had er oren naar. Er kwam een samenwerking tot stand. Van het bakkerspaar kreeg hij 100 kilo ambachtelijk meergranenbrood –ongeveer 120 broden– en ging ermee aan de slag.

Blond biertje

Het resultaat na enkele weken brouwen: een biertje dat het midden houdt tussen een Belgisch blond biertje en pils. Het bier, met een alcoholpercentage van 5,5, is voorlopig alleen te koop in de bakkerswinkels van Marco en Willeke Nieuwenhuijse voor 1,65 euro per flesje van 33 centiliter en 19,50 euro voor een doos van twaalf flesjes. Via de webshop op de site marcosbakhuys.nl is het product ook te bestellen.

Kees Bubberman legt uit dat pakweg een derde deel van het mout dat hij gewoonlijk voor het brouwen gebruikt nu is vervangen door brood. Het bakkersechtpaar en Bubberman zijn blij dat Brood Bier een beetje kan bijdragen aan een duurzamer wereld. „Ik heb moeite met de verspilling om ons heen. Er wordt zo veel weggegooid”, zegt de brouwer. „Kijk eens wat alleen al supermarkten allemaal weggooien, ontzettend jammer. In Afrika lijden mensen honger terwijl hier bij wijze van spreken de helft van ons voedsel in de afvalbak verdwijnt omdat het net even over de datum is. Met dit onverkochte brood doen we nu iets nuttigs en het resultaat is nog smakelijk ook.”

Zoetje

Ofschoon bier brouwen met brood niet veel voorkomt, was het eeuwen geleden heel gangbaar, weet Kees Bubberman. „Het allereerste bier op de wereld werd met brood gemaakt. Dan heb ik het over lang vóór Christus.” Hij omschrijft het Zeeuwse Brood Bier als fris, lekker drinkbaar, met een klein zoetje erin van het brood.

Nu moet de consument het nieuwe product nog gaan waarderen. Blijkt dat het geval te zijn, dan overweegt Kees om volgend jaar opnieuw met een partij overgebleven brood van het bakkersbedrijf aan de slag te gaan. Willeke Nieuwenhuijse vindt dat natuurlijk prima. „Gewoonlijk schenken wij ons onverkochte brood aan de voedselbank”, vertelt ze, „maar dit is natuurlijk ook een mooie bestemming.”

Brouwerij Kees, zoals het bedrijf van Bubberman heet, brouwt behalve Brood Bier verschillende andere bieren, zoals pale ale, India pale ale en lichte en zware stouts. „Zeg maar de Amerikaans-Engelse bierstijlen”, aldus Bubberman. Ook houtgelagerde bieren behoren tot zijn assortiment.

De Zeeuwse bierbrouwer schat dat de totale productie van zijn bedrijf dit jaar op ongeveer 300.000 liter bier zal uitkomen. Brouwerij Kees is een klein bedrijf, maar de omzet gaat gestaag omhoog, zegt Bubberman. Elk jaar stijgt die met zo’n 20 procent.

Niet rijk

De helft van zijn bierproductie wordt naar het buitenland geëxporteerd, de andere helft verkoopt Bubberman in Nederland aan de groothandel, supermarkten als Jumbo en Albert Heijn, en aan cafés en de betere slijterijen. „Ik doe dit niet om er heel rijk van te worden”, zegt hij, „maar ik kan er goed van leven.” En buurman Huib Westerbeke is er content mee dat Bubberman brood zag in zijn idee.