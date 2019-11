Onderzoekers zien eerste spontaan afgerijpte aal ooit

Voor de eerste keer in de geschiedenis is er een spontaan afgerijpte vrouwelijke Europese aal waargenomen. Dat is een aal die op natuurlijke wijze in de puberteit is gekomen en eitjes in haar buik heeft ontwikkeld. Onderzoekers van onder meer Wageningen University & Research hebben de aal in Finland bestudeerd om zo inzicht te krijgen in het natuurlijke proces van seksuele maturatie (afrijpen).

Op het eind van hun leven migreren wilde Europese alen van het Europese zoetwater naar de Sargassozee om zich voort te planten. Natuurlijk gerijpte alen waren er nooit gevangen. Tot nu. Het bewuste vrouwtje van 43 jaar oud werd in 2002 gevangen en verbleef sindsdien in het Finse aquariumhuis Maretarium in Kotka. Afgelopen zomer nam haar buikomvang toe. Uiteindelijk ging ze dood bij een lengte van 114 centimeter en een gewicht van 3,3 kilo. De overige vrouwtjesalen van de groep zullen regelmatig worden onderzocht om te bepalen of ze ook eitjes in de buik hebben gekregen.