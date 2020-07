Nederlandse consument kan nu bewust kiezen voor kernenergie

Mensen die bewust willen kiezen voor honderd procent kernenergie, kunnen hiervoor tegenwoordig bij geen enkele energieleverancier terecht. Daarom heeft Patrick Bauduin (37) twee weken terug zijn eigen energielabel gelanceerd: Atoom Alliantie.

Het idee van een eigen energielabel kwam voort uit persoonlijke frustratie, vertelt Bauduin. „Mensen die voor groene energie willen gaan, hebben genoeg keuze. Ik zie zelf veel in kernenergie, alleen kan ik daarvoor bij geen enkele energieleverancier terecht. Met Atoom Alliantie wil ik de consument de mogelijkheid geven om bewust te kiezen voor kernenergie.”

Bauduin somt de voordelen van kernenergie moeiteloos op. „Om te beginnen neemt een kerncentrale relatief weinig ruimte in beslag. Voor het opwekken van wind- of zonne-energie moeten hele parken worden volgezet met windturbines of zonnepanelen. Dat probleem heeft kernenergie niet, dat levert per vierkante meter veel meer energie op.”

Daarbij is kernenergie ook nog eens veilig, stelt Bauduin. „Strikt bezien levert kernenergie de minst dodelijke slachtoffers op. Daar zijn zelfs statistieken van. Natuurlijk herinnert iedereen zich nog de kernramp van Tsjernobyl, maar sinds die tijd zijn de reactoren flink verbetert.”

Om aan te tonen dat kernenergie een veilige energiebron is, hoeft volgens Bauduin niet al te ver over de landsgrenzen worden gekeken. „Neem bijvoorbeeld Frankrijk. Daar maken ze al decennialang gebruik van kernenergie. In dat land staan veel centrales. Kritische geluiden zijn nauwelijks te horen.”

Kernafval

Een veelgehoord argument tegen kernenergie is dat kernafval grote risico’s met zich mee kan brengen voor de volksgezondheid en het milieu. Maar volgens Bauduin wordt dit gevaar overschat. „In een loods van normale omvang past al het kernafval dat Nederland tot nu toe heeft geproduceerd. Zelfs voor de komende honderd jaar zouden we daar nog ons kernafval in kwijt kunnen.”

Bauduin wil voorop stellen dat hij niets tegen de energietransitie heeft. Alleen de manier waarop dit door de overheid wordt gestuurd, stuit hem tegen de borst. „Kernenergie wordt nu gewoon uitgesloten. En dat terwijl groene energie ook niet altijd zo voordelig blijkt te zijn. Kijk naar het gebruik van biomassa, daar komt men nu ook op terug.”

Zweden

In Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn onlangs dezelfde initiatieven gestart, weet Bauduin te vertellen. „Ook daar zijn mensen zich ervan bewust dat de transitie niet alleen met groene energie kan worden bereikt.”

Vorige week zijn de eerste huishoudens aangesloten op atoomstroom van Atoom Alliantie. Bauduin mikt op een uiteindelijke klantenbestand van tussen de 20.000 en 50.000. „In Nederland denken mensen steeds positiever over kernenergie, dus ik denk dat dat aantal zeker niet onrealistisch is.”