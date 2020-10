„Uitspraak van paus over homo’s uit verband gerukt”

De uitspraken van paus Franciscus over homo’s in een nieuwe documentaire zijn uit hun verband gerukt. De paus zegt in een eerder interview, waaruit zijn uitspraken zijn overgenomen, dat hij homoseksuele handelingen niet goedkeurt.

Dat stelde het Amerikaanse tijdschrift National Catholic Reporter (NCR) donderdag. In de documentaire ”Francesco”, woensdag in Rome gepresenteerd, zegt de paus dat homoseksuele mensen „kinderen van God” zijn en er recht op hebben onderdeel te zijn van een gezin.

Uit onderzoek van de NCR blijkt echter dat het betreffende citaat afkomstig is uit een interview dat een journalist van de Mexicaanse tv-zender Televisa in 2019 met de paus had. Daarin voegt deze aan zijn opmerkingen over „kinderen van God” en het recht op het behoren tot een gezin toe: „Dat betekent niet dat homoseksuele handelingen worden goedgekeurd, niet in het minst.”

De uitspraak van de paus werd deze week wereldwijd door de homobeweging als revolutionair betiteld. COC Nederland sprak woensdag van een „kleine revolutie.” Voorzitter Astrid Oosenbrug: „Zijn uitspraak is van grote waarde voor rooms-katholieke lesbiennes, homo’s en biseksuelen. Eindelijk erkent de leider van de katholieke kerk hun recht op een wettelijk vastgelegde relatie.”

Andrea Vreede, Vaticaancorrespondent voor de NOS, stelde op Twitter dat na het NCR-artikel „de ballon van de ”revolutionaire” woorden van de paus” langzaam leegloopt. Volgens haar is Franciscus de jaren door consistent in zijn uitspraken over (de rechten van) homo’s.