Thema verstaanbaarheid Statenvertaling op agenda generale synode GG

De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten (GG) in 2019 buigt zich naar verwachting over de verstaanbaarheid van de Statenvertaling met kanttekeningen.

De particuliere synode (ps) Zuid, die donderdag vergaderde in Goes, wil dit onderwerp laten agenderen. Het thema werd door de ps besproken naar aanleiding van een verzoek van een lid van de gereformeerde gemeente in ’s-Gravenpolder. Dit werd door de kerkenraad van deze gemeente in 2017 doorgeleid naar de classis Goes. Deze regionale kerkvergadering besloot in oktober 2017 om het verzoek door te geleiden naar de particuliere synode Zuid, een vergadering waarin de classes Goes, Middelburg en Tholen zijn vertegenwoordigd.

De woordvoerder van de particuliere synode Zuid, ds. J. M. D. de Heer uit Middelburg-Centrum, zegt donderdag in een toelichting dat de ps heeft geconstateerd dat de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) bezig is met een nieuwe uitgave van de Statenvertaling met kanttekeningen. Belangrijk is „dat de Statenvertaling met kanttekeningen ook voor het volgende geslacht verstaanbaar bewaard blijft”, aldus de predikant.

De eerstvolgende generale synode van de Gereformeerde Gemeenten komt in september 2019 bijeen in Gouda.

