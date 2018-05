Stiltecentrum Hoog Catharijne in Utrecht „onzichtbaar en onvindbaar”

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) en vredesbeweging PAX maken zich grote zorgen om het stiltecentrum in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Het centrum ligt, als gevolg van de grootscheepse renovatie van Hoog Catharijne, op dit moment aan het einde van een doodlopende gang, onzichtbaar en onvindbaar voor het publiek, aldus beide organisaties.

In een brief aan de raad van bestuur van Kléppiere SA, de eigenaar van Hoog Catharijne, vragen USRK en PAX aandacht voor de situatie. Volgens hen is overleg met de Nederlandse Kléppiere-directie onvoldoende om tot „een rechtvaardige oplossing” te komen.

Kléppiere SA is een grote Franse onderneming die over geheel Europa winkelcentra in bezit heeft. In verband met de renovatie van Hoog Catharijne is de voetgangersroute langs het stiltecentrum zonder voorafgaand overleg sinds augustus vorig jaar afgesloten, aldus USRK en PAX. „Het centrum wordt hierdoor zeer gehinderd in de uitvoering van zijn missie en activiteiten.”

In december leek een oplossing nabij. Deze zomer zou een verbouwing worden uitgevoerd waardoor het stiltecentrum weer direct langs een doorgaande voetgangersroute zou komen te liggen. In januari liet de Nederlandse directie van Kléppiere echter weten dat deze verbouwing niet doorgaat. Geheel nieuwe plannen voor het desbetreffende deel van Hoog Catharijne worden op zijn vroegst in 2023 uitgevoerd. Kléppiere neemt volgens USRK en PAX geen tussentijdse maatregelen om de onzichtbaarheid en onvindbaarheid van het stiltecentrum te verminderen.

Het centrum bestaat uit een kapel en een ontmoetingsruimte. De kloostercongregatie Zusters van de Eucharistie is eigenaar van het gebouw. Op verzoek van de zusters beheert PAX het sinds 1991.