Stiltecentrum Hoog Catharijne gaat weer open

Als de reconstructie van winkelcentrum Hoog Catharijne in het centrum van Utrecht is voltooid, zal het stiltecentrum van vredesorganisatie PAX weer voor het publiek toegankelijk zijn. PAX en Klépierre, eigenaar van Hoog Catharijne, hebben daarover een overeenkomst gesloten.

Het stiltecentrum omvat een kapel, een ontmoetingsruimte en een vergaderruimte. „Lang voordat in Hoog Catharijne gewinkeld werd, hadden de orde van de Zusters van de eucharistie een klooster op deze plek”, zegt algemeen directeur Anna Timmerman van PAX. „Duizenden mensen vonden de afgelopen jaren in het centrum een moment van rust, gebed en ontmoeting. De overeenkomst houdt deze bijzondere plaats dan ook in ere.”

De Zusters van de eucharistie zijn eigenaar van het pand. Op hun verzoek houdt PAX sinds 1991 toezicht. De activiteiten in het centrum zijn voortgezet dankzij inspanningen van kerken in Utrecht en vrijwilligers.

Kléppiere SA, een Frans concern, heeft winkelcentra in heel Europa. Hoog Catharijne heeft de afgelopen jaren een grootschalige renovatie ondergaan, die naar verwachting eind 2022 gereed is. Volgens manager Javier Cuellar is ook Kléppiere Nederland blij met de overeenkomst. „Het stiltecentrum is een uniek element in het winkelcentrum dat ook bijdraagt aan ons motto Shop, Meet, Connect (winkelen, ontmoetten, verbinden, red.).”

stiltecentrum.nl



Lees ook:

Stiltecentrum Hoog Catharijne in Utrecht „onzichtbaar en onvindbaar” (RD.nl, 02.05.2018)

„Ik zeg het allen dat Hij leeft” – veertig jaar pauzediensten op Hoog Catharijne (RD.nl, 24-04-2015)