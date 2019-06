Sluiting De Hoeksteen en Hofpleinkerk in Middelburg

Afgelopen zondag hebben de laatste diensten plaatsgevonden in De Hoeksteen en de Hofpleinkerk te Middelburg.

Vanaf zondag belegt de protestantse gemeente Middelburg alleen nog diensten in de Nieuwe Kerk, zo meldt de website gelovenindedelta.nl. De Oostkerk en de Morgenster zijn op zondag 8 januari 2017 al aan de eredienst onttrokken.

Het afscheid van de twee kerken markeerde het einde van een tijdperk met vijf gereformeerde kerkgebouwen in Middelburg. De Gasthuiskerk aan de Lange Delft werd in 1936 verkocht aan de christelijke gereformeerde kerk. Van de Noorderkerk aan de Bogardstraat, die inmiddels bijna gesloopt is, rest nog een voorgevel. De Getuigeniskerk werd in 1966 in gebruik genomen en heette later De Morgenster. Sinds de sluiting in 2017 staat dit gebouw leeg.

De Hoeksteen werd in 1972 in gebruik genomen als gereformeerde kerk. Tot 1977 hield ook de plaatselijke rooms-katholieke kerk hier haar vieringen. De kerk wordt waarschijnlijk verkocht aan baptistengemeente De Fontein. De Hofpleinkerk verrees in 1930 als opvolger van een kerk uit 1892. Het gebouw onderging in 1978 een grondige renovatie.

Naast de Nieuwe Kerkgemeente behoren De Ontmoeting en de Koorkerkgemeenschap tot de protestantse gemeente Middelburg.