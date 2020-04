Restauratie klokken Workum vertraagd

De klokken van de Grote Kerk in het Friese Workum hangen al anderhalf jaar stil. Dat komt omdat de klokken van de kerktoren gerepareerd moeten worden en de restauratie veel langer duurt dan gepland. Eigenlijk zou de reparatie al een jaar geleden afgerond moeten zijn, zo laat Rein Boersma weten. Hij is secretaris van de Stichting tot behoud van monumenten in Súdwest-Fryslân. Die organisatie is eigenaar van de historische kerktoren en gaf een gespecialiseerd bedrijf uit Finsterwolde opdracht tot reparatie van de klokken. „Maar de man die de klokken zou maken, heeft gezondheidsklachten en is heel druk. Waarschijnlijk zitten er voor hem nog zo’n twee weken werk in.”

De reparatie van de klokken is het laatste onderdeel van de restauratie van de kerktoren. Eerder is er groot onderhoud gepleegd aan de buitenmuren. Ook de klokken konden een opknapbeurt gebruiken. In 2007 brak al eens een gietijzeren klepel af en in een van de twee klokken zit een scheur. Bovendien werkt het mechanisme waarmee de klokken worden geluid niet meer. Op welke termijn de al bestaande klokken van de Workumer kerktoren weer gaan luiden, durft Boersma nog niet te zeggen. Hij hoopt dat de reparaties in ieder geval voor het einde van het jaar zijn afgerond.