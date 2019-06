Oude Kerk Barneveld op zaterdagen open

De deur van de Oude Kerk in Barneveld gaat ook deze zomer weer drie maanden op zaterdag open, vanaf tien uur.

Afgelopen zaterdag was de eerste keer, meldde Jan van Hof namens het kernteam. De Oude Kerk, met op het plein ervoor het standbeeld van Jan van Schaffelaar, bevindt zich in het centrum van Barneveld. Doel van de zaterdagopening is „dat mensen vrijblijvend binnen kunnen kijken en dan uitleg krijgen over de historie van de kerk en wat er allemaal te zien is. We passen daar ook Jan van Schaffelaar bij in. Als kernteam hopen en bidden we dat dit drempelverlagend zal werken, en er vragen zullen komen betreffende geloofszaken.”