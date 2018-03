OGGiN houden bidstond voor classisvergadering

„Laten we bedelen om een nederig plaatsje. Als we de ander op de classisvergadering uitnemender achten dan onszelf, dan is dat genade”, aldus ds. A. F. R. van de Veen.

De predikant uit Utrecht leidde dinsdagavond in Krimpen aan den IJssel de bidstond aan de vooravond van twee vergaderdagen van de classis West van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (OGGiN).

Ds. Van de Veen sprak naar aanleiding van 2 Korinthe 12:9, waar Paulus schrijft dat de Heere hem heeft gezegd dat Zijn genade voor hem genoeg is. De predikant noemde de tekst „het heiligend kruis”, met als aandachtspunten de hoogte en de diepte van het kruis en de roem in het kruis.

„Heeft u voorafgaand aan deze bidstond uw knieën gebogen en gebeden om de vrede van Jeruzalem?” zo vroeg de predikant. „Dat in de vergadering niet ik op de troon zou zitten, maar Christus in het midden zou zijn. Wij zijn brokkenmakers op het erf van de kerk.” Ds. Van de Veen sprak de wens uit dat de ambtsdragers op de classisvergadering „voorzichtig zouden wandelen”, met de bede in het hart: „Zet, Heere, een wacht voor onze lippen en behoed de deuren van onze mond.”

Paulus kende macht van satan, die hem met vuisten sloeg, vervolgde ds. Van de Veen. De apostel had te maken met valse leraars. Maar hij heeft in de hemel mogen blikken en heeft daar onuitsprekelijke woorden gehoord, schrijft hij aan de gemeente van Korinthe. „Paulus mag roemen in de hoogte van het kruis en zo roemen in een drie-enig God. Als we daarin op onze classisvergadering ook mogen roemen, is dat alleen maar genade. Dan achten we de ander uitnemender dan onszelf”, aldus de predikant.

Volgens ds. Van de Veen heeft Paulus vele diepten gekend, opdat hij zich niet zou verheffen. „In de diepte worden de geestelijke oefeningen geleerd. Dat begint met de diepte van zondekennis, waarvan het begin in het paradijs ligt. Vraag niet hoe diep dat moet gaan. We moeten niet staan naar zwaarheid maar naar klaarheid”, aldus ds. Van de Veen. Paulus had een doorn in zijn vlees. „Ook voor ons kan het profijtelijk zijn een doorn in ons vlees te voelen. Opdat ook wij ons niet zouden verheffen.” Paulus roemt liever in zijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in hem zou wonen. „Zo mag Paulus roemen in het kruis van Christus.”