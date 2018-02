Nieuwe serie moorden onder christenen Nigeria

Bij moordpartijen onder christenen in Nigeria zijn in de afgelopen weken zeker 75 doden gevallen. De daders zijn vermoedelijk islamitische Fulaniherders. Dat blijkt uit een overzicht dat World Watch Monitor maandag samenstelde.

De aanvallen vonden plaats in Miango, in Centraal-Nigeria. In deze omgeving en in het noorden van het land komen vaker moordpartijen van Fulaniherders op christenen voor. Open Doors stelde eind januari dat er sprake is van „religieuze zuivering.” In 2016 en 2017 vonden hierdoor zeker 725 christenen de dood.

Een lokale leider vertelde World Watch Monitor dat de recente aanvallen startten op 24 januari. De aanvallers trokken van dorp naar dorp, waarbij ze mensen vermoordden en huizen in brand staken. In de daaropvolgende week gingen de aanvallen door zonder dat de overheid er ook maar iets tegen ondernam, aldus de zegsman. Zondag sloegen de Fulaniherders opnieuw toe. Bij een aanval op een boerderij werden toen twee christenen vermoord.

In veertien dagen tijd zijn er volgens World Watch Monitor niet alleen 75 mensen vermoord, maar zijn ook 89 huizen in 14 dorpen in vlammen opgegaan. In een poging de christelijke bevolking uit de regio te verjagen, is ook akkerland vernield. Zo’n 3000 mensen zijn op de vlucht geslagen naar dorpen in de buurt van de stad Jos.

Een lokale predikant, ds. Jacob Gidado, riep de Nigeriaanse president Buhari ertoe op om christenen te beschermen tegen de moordpartijen. Volgens ds. Gidado kent de vervolging van christenen, in het bijzonder in Noord-Nigeria, haar weerga niet. In sommige van de aangevallen dorpen was net de schade hersteld van een eerdere grote aanval door Fulani’s, in oktober 2017.

De lokale religieuze leider met wie World Watch Monitor sprak, stelt dat de Fulaniherders hun gang konden gaan doordat leiders in Nigeria er niet in slagen de bevolking te beschermen. De Fulanis’s op hun beurt beschuldigen de christenen van diefstallen.

In december voerde de Nigeriaanse luchtmacht nog aanvallen uit op de Fulani’s. Daarbij vielen tientallen doden. Amnesty International reageerde daarop met een kritisch rapport.