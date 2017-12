Ngk en gkv in Nunspeet samen verder als De Brug

De Nederlands gereformeerde kerk (Ngk) en gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Nunspeet gaan per 1 januari 2018 op in één gemeente.

De twee gemeenten hebben „via een jarenlang proces van steeds verder gaande samenwerking leren inzien dat ze eigenlijk bij elkaar horen”, schrijven zij in een deze week verspreid persbericht. „De geestelijke basis is hetzelfde en ook de visie op kerk-zijn in de 21e eeuw.”

Omdat de kerkverbanden waartoe beide gemeenten behoren nog niet zijn samengegaan is een volledige fusie op dit moment niet mogelijk. „Maar vanaf 1 januari gaan ze wel alles samen doen.” De –landelijke– Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerken besloten dit jaar (verder) toe te werken naar hereniging. De NGK ontstonden eind jaren zestig na een scheuring binnen de GKV.

De Brug

Als naam voor de Nunspeetse samenwerkingsgemeente is gekozen De Brug. De kerkdiensten zullen worden gehouden in het gebouw van de Nederlands gereformeerde kerk, de Open Hof aan de Meester Drostweg in Nunspeet. De kerkzaal zal in 2018 totaal vernieuwd worden; „niet alleen vanwege dit samengaan maar ook om de groei op te vangen die de Ngk de laatste jaren heeft doorgemaakt.” Mogelijk worden ook extra zalen gebouwd.

De ontstane gemeente telt ruim 600 leden en wordt gediend door predikant ds. C. T. (Kees) de Groot en kerkelijk werker Christien de Ruyter.

