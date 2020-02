Monument voor 21 onthoofde kopten

In het Egyptische dorp Al Our is onlangs een monument ingewijd voor de 21 kopten die in 2015 door militanten van de terreurgroep IS op een strand in Libië werden onthoofd.

Het monument toont de 21 mannen die geboeid zijn en knielen, voordat ze worden onthoofd. Het is onthuld op de dag dat het vijf jaar geleden was dat de mannen werden vermoord. De meeste koptische christenen kwamen uit Al Our. In dat dorp staat ook een aan hen gewijd godshuis, dat op 15 februari 2018 in gebruik werd genomen. De kerk is gebouwd met geld van de Egyptische overheid.

Zie ook:

Onthoofdingsvideo IS groot geschenk voor kopten, RD.nl (14-02-2020)