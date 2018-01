Minister: Onderzoek Van Kooten rond kerk en staat verdient nadere bestudering

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie heeft woensdagmorgen in Den Haag uit handen van mr. Teunis van Kooten een exemplaar in ontvangst genomen van diens dissertatie ”Het kerkgenootschap in een neutrale staat. Een verkenning en analyse van de positie van het kerkgenootschap binnen de Nederlandse rechtsorde”. Van Kooten promoveerde hierop op 21 december aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Minister Grapperhaus gaf aan blij te zijn met het onderzoek: „Neutraliteit van de staat en de juridische positie van kerkgenootschappen en andere religieuze organisaties in Nederland vormen een belangrijk thema. Het is een actueel onderwerp waarover steeds weer discussie is. Het onderzoek van Van Kooten geeft niet alleen een fraai overzicht van de ontwikkelingen op verschillende deelterreinen maar bevat ook een reeks aanbevelingen en suggesties die nadere bestudering verdienen.”

