Meer Britse studenten bezoeken kerkdienst

Universitaire studenten in Engeland bezoeken vaker een kerkdienst dan de rest van de bevolking.

Dat meldde de Engelse website Christian Today vorige week op basis van een bericht in het dagblad The Times. Het onderzoek werd in opdracht van de Church of England uitgevoerd aan de universiteiten van Durham, Oxford en Cambridge.

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat op zondag tweemaal zoveel studenten de diensten in de universiteitskapellen bijwonen dan het aantal volwassen Britten die diensten volgen in lokale parochiekerken.

Bijna 1400 studenten woonden aan de universiteiten de zondagse diensten bij. Dat komt neer op 2,9 procent van alle universitaire studenten, tegen 1,3 procent van de rest van de bevolking die wekelijkse diensten bijwoont van de Anglicaanse Kerk.

De onderzoekers stellen dat het werkelijke aantal studenten dat kerkdiensten bezoekt, hoger is, omdat de cijfers beperkt zijn tot het bijwonen van diensten die aan de universiteiten worden gehouden. De cijfers zeggen niets over het aantal studenten dat in lokale kerken aan diensten deelneemt.

Anthony Bash, aalmoezenier aan Hatfield College in Durham, zei tegen dagblad The Times dat het aantal studenten dat geïnteresseerd is in geloof en spiritualiteit de afgelopen tien jaar „aanzienlijk” is toegenomen. „Studenten zullen hun vragen allereerst stellen in de academische context, maar in gesprekken blijkt dat ze meer willen weten over wat het Nieuwe Testament zegt over Jezus. Ze willen weten wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen.”

Simon Jones, aalmoezenier aan het Merton College in Oxford, geeft aan dat hij het aantal studenten dat aan God denkt, heeft zien toenemen. „Steeds meer studenten staan open voor de gedachte dat God bestaat.”