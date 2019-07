Geestelijke verruiming

Johannes 12:24

„Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.”

Er zijn er die voor zichzelf aan een onbetekenende Christus genoeg hebben, en die daarom ook van Hem geen grote dingen verwachten. Ik heb vrome mensen ontmoet die schenen te denken dat Jezus Christus gestorven is voor de weinige rechtzinnigen die bijvoorbeeld naar hun kleine Zoarkerkje opgaan, en misschien ook nog voor enkelen die de Ebenezerkerk in de nabijgelegen stad bezoeken. Al wat zij verwachten, schijnt verwezenlijkt in hun hoop dat enige weinigen –en zij zijn slechts een klein hoopje, dat zij zich beijveren door allerlei getwist nog kleiner te maken– God zullen prijzen wegens Zijn sparen van een enkel overblijfsel. Ik wens deze broeders niet te oordelen, maar wel wilde ik dat hun blik verruimd mocht worden, opdat hun hart een diepere indruk krijgt van de liefde en de macht van de Zaligmaker van de wereld. Wie van ons zal bepalen hoe overvloedige vrucht de kruisdood van onze Heere Jezus dragen zal! Dat eens de dag mocht aanbreken dat al de miljoenen met één hart God erkenden en dienden!

Ik voor mij geloof, naar het profetisch woord, dat door Christus eenmaal de kennis en verheerlijking van God de aarde bedekken zullen, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken, en dat in die dag alle koningen zich voor de Zoon van God zullen buigen en alle natiën Hem als hun Heiland eren.

C. H. Spurgeon, Londen (”Landbouwpreken”, 1883)