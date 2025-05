49e EO-Jongerendag: „Ook jij hebt Jezus gekruisigd”

De EO-presentator is zojuist het podium van de Rotterdamse Ahoy opgekomen met een groot kruis op zijn rug. Hij zet het neer. „Misschien kom je nu wel wat in opstand: Ik Jezus gekruisigd? Dat hebben de Romeinse soldaten toch gedaan, of de Joodse leiders? Maar elke keer als jij de fout in gaat, of ik zondig, sla ik als het ware Jezus aan het kruis.”

En precies daarom heb je Hem nodig, zegt Ten Brinke. Hij wijst op Johannes 14:6: „Ik ben de Weg, de Waarheid en ook het Leven.” „De Waarheid is geen boek, of een systeem, maar een Persoon: Jezus.”

Maar hoe kun je Hem dan ontmoeten, hoe moet je Hem dan volgen, vraagt hij. „Tieners in mijn omgeving hoor ik nogal eens zeggen: „Wat is nu het doel, het plan van God met mijn leven? Maar dat is geen goede vraag. Het Evangelie is juist: God hééft een plan met deze wereld. Daarin is ook een plaats voor jou. En Hij zegt tegen je: Laat Mij het doen. Ook als je ADHD hebt, of autisme, of… Hij wil het doen. Belangrijker nog: Hij wil je vergeving van je tekort, je schuld geven.”

Feest

Zo’n 15.000 jongeren zijn op deze regenachtige zaterdag naar de 49e editie van de EO-Jongerendag gekomen. Het thema is deze keer ”All about Jesus”, alles over Jezus. De Naam Jezus is met grote letters zichtbaar boven het podium. Het programma bevat behalve toespraken en getuigenissen van jongeren optredens van de BEAM Worshipband, van zanger Marc Floor, Reyer and Retain en van de muziekgroep Gable Price and Friends.

„We gaan zingen, dansen, springen”, kondigt presentator Joram Kaat ’s middags aan. „Maar het bijzondere is: het gaat niet alleen om het feest, maar om God Die van ons houdt.”

Presentator Joram Kaat. beeld SetVexy

Via de EO-app kunnen de jongeren laten weten wat zij vandaag „bij Jezus willen brengen”. Op het scherm vooraan worden hun antwoorden getoond: „Ik wil dat ze stoppen met pesten.” „Dat gezeur met mijn ouders.” „Ik wil niet meer bezig zijn met het krijgen van de perfecte body.” „Door mijn autisme moet ik leven met diepe angsten.” „Ik hoop dat Jezus Zich laat zien.”

De laatste zin blijkt afkomstig van spreekster Wilke Stuij, die vervolgens het woord neemt. „Ik hoop dat Jezus Zich laat zien vandaag. Ik heb daar ook om gevraagd.” Ze geeft er wel een waarschuwing bij: „De Bijbel leert dat Jezus Zich weleens anders laat zien dan wij verwachten.”

Zanger Marc Floor vertelt de jongeren over zijn „zoektocht naar Jezus.” Het wordt toch wel even stil in de grote zaal als hij zijn opa het podium oproept, zijn „grote voorbeeld”. Floor vraagt hem Wie Jezus voor hém is. „Jezus is m’n enige Houvast”, zegt deze. „Hij is de meest heilige, meest rechtvaardige, meest barmhartige Persoon Die ik ken.” Maar, wil zijn kleinzoon weten, „hoe doe je dat nu praktisch, Jezus volgen?” „Eigenlijk zou je die vraag aan oma moeten stellen. Zij weet al vijftig jaar Wie Hij voor mij is, hoe ik mijn tijd doorbreng, wie ik echt ben.”

Zanger Marc Floor. beeld SetVexy

Zwerver

„Jezus ging vaak om met mensen die ik maar liever ontwijk”, zegt presentator Joram Kaat. „Met criminelen, met prostituees.” Een gejuich gaat op als vervolgens Glen Fontein op het podium verschijnt, een van de grote influencers op sociale media. Kaat toont daarop beelden van Fontein die het Ahoyterrein komt oplopen: tal van jongeren willen met hem op de foto. Maar daarna beelden van Fontein die vermomd als zwerver langs de jongeren loopt. Fontein: „Mensen keken me niet eens aan, of liepen om me heen. Ik voelde me ineens beroerd.” Kaat: „Zo is Jezus dus niet.”

