Logos Instituut: Bijbelvast geeft Bijbels gefundeerde antwoorden op lastige vragen

De eerste exemplaren van het compleet vernieuwde blad Bijbelvast ploften vrijdag bij ruim 10.000 adressen in Nederland en België op de mat. „Christenen stellen vaker vragen bij de betrouwbaarheid van de Bijbel. De boodschap van Logos Instituut moet daarom breder bekend worden”, vindt voorzitter Frans Gunnink.

„We zijn blij dat Logos Instituut groeit. Onlangs konden we de boedel van de slapende Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs (EBO) overnemen met het blad Bijbelvast. EBO is omgevormd tot een steunstichting van Logos Instituut. Met het blad hebben we nu een fysiek contactmiddel met onze achterban”, laat Gunnink weten in het kantoor van Logos Instituut op een industrieterrein in De Bilt.

Het interkerkelijke Logos Instituut wil sinds 2015 voor lastige vragen Bijbels gefundeerde antwoorden aanreiken die bruikbaar zijn voor kinderen, studenten en zoekers. Gunnink: „Wat bespreek je bijvoorbeeld met je kind als het thuiskomt met een boek over dinosauriërs waarin het gaat over „miljoenen jaren”? Bij het beantwoorden van deze vragen staat Logos Instituut in nauw contact met christen-wetenschappers.”

Veel christenen beseffen niet welke enorme theologische gevolgen het aanvaarden van de evolutietheorie heeft, constateert eindredacteur Erika de Stigter (24). „Voor veel van mijn leeftijdsgenoten is deze theorie een ver-van-hun-bed-show; wat maakt het hen uit of de aarde duizenden of miljoenen jaren oud is? Maar daar gaat het ook helemaal niet over. Iemand die accepteert dat God dood en verderf gebruikt heeft in een zogenaamde goede schepping, dient een andere god dan de God van de Bijbel.”

Stilzwijgend wordt dan geaccepteerd dat dood en lijden er al waren voor de zondeval, vervolgt De Stigter. „Terwijl de Bijbel leert dat de zonde van de mens de dood in de wereld bracht. Dat is de hoofdzaak. Wanneer Genesis geen deel uitmaakt van de historie van onze aarde, komt ook de heilsgeschiedenis op losse schroeven te staan. Daarom richt Logos Instituut zich vooral op Genesis 1-11.”

Bijbelvast is bedoeld om ouders, docenten en kerkenraadsleden op een praktische en begrijpelijke manier toe te rusten. „Zoals we dat ook op onze toerustingsdagen doen. Geen technisch of hoogdravend verhaal, maar toegankelijk voor iedereen en bruikbaar in de praktijk”, verklaart Gunnink.

Bijbelvast. beeld RD, Anton Dommerholt

Weet Magazine

Daarom is Bijbelvast geen concurrent van bijvoorbeeld Weet Magazine. „Weet is een populair-wetenschappelijk blad, voor een publiek dat ook geïnteresseerd zou kunnen zijn in het tijdschrift Kijk. Het hoofddoel van Bijbelvast is toerusting; het is bedoeld als achterbanblad van Logos Instituut”, legt de voorzitter van het instituut uit. „We hopen dat onze lezers vrijmoedig zullen spreken over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Calvijn zei het zo: „We zijn de Schrift dezelfde eerbied schuldig als de Heere God omdat ze van Hem alleen afkomstig is, en niet vermengd is met iets van de mens.” Het gaat ons om de hele Schrift en haar gezag.”

Logos Instituut steunt op drie pijlers: opvoeding, onderwijs en onderzoek. Alle drie deze thema’s krijgen in het blad een plek, licht Gunnink toe. Hij pakt het eerste nummer erbij. „We hebben een artikel geplaatst over de vraag of de aartsvaders kamelen kunnen hebben gehad. Dat is gebaseerd op wetenschappelijk archeologisch onderzoek. Verder heeft het blad een posterpagina met zeven punten die de betrouwbaarheid van de Bijbel bevestigen. Die zouden heel goed in het onderwijs kunnen worden gebruikt. Voor de kinderen is er een kinderpagina. Ook staan er verhalen in uit de opvoedingspraktijk. En wie meer wil weten over een onderwerp kan altijd terecht op de website van Logos Instituut.”

Logos Instituut heeft een achterban van zowel evangelische als reformatorische christenen. Schuurt dat niet?

De Stigter: „Logos Instituut wordt gedragen door mensen uit een grote diversiteit van kerkgenootschappen. We weten elkaar altijd te vinden waar het gaat over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Samen staan we sterk, en we willen ons niet inlaten met theologische twistpunten.”

De eerste oplage van Bijbelvast omvat 12.000 exemplaren. Wie krijgen hem in de bus?

Gunnink: „Allereerst de bijna 6000 gezinnen in de achterban van Logos Instituut die onze nieuwsbrieven al per mail ontvangen en die hun adresgegevens via info@logos.nl hebben doorgegeven, en daarnaast de pakweg 5000 donateurs van Stichting EBO.”

Bijbelvast is gratis; maar iemand moet het toch betalen?

De Stigter: „Logos Instituut groeit gelukkig. We hebben twee nieuwe medewerkers kunnen aannemen en hebben het afgelopen jaar veel spreekbeurten mogen geven in kerken en scholen. Dat wordt mogelijk gemaakt door onze vaste donateurs en de giften van particulieren en bedrijven. En we hopen dat Bijbelvast zal bijdragen aan een verdere groei van Logos Instituut.”

Kunt u al iets zeggen over de inhoud van het volgende nummer?

De Stigter: „Dat gaat over het thema ”God maakte alles zeer goed!” We laten zien dat God de aarde zeer goed schiep, zonder gebruik te maken van dood en verderf. Niet God, maar de mens is de oorzaak van het kwaad en lijden. God kan een mens daaruit herstellen, zodat een mens weer hoop en doel in zijn leven krijgt. Waarom zou je deze God inruilen voor een god die schiep door miljoenen jaren van dood en verderf toe te laten, en die alleen het sterkste laat overleven? Volgens ons tast dit theïstische evolutie-idee het wezen van God aan, alsof God de oorsprong is van het kwaad.”