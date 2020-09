Leden ggiN Barneveld akkoord met bouw kerk Kootwijkerbroek

Een „overgrote meerderheid” van de leden van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) in Barneveld is maandag akkoord gegaan met de bouw van een nieuw kerkgebouw in Kootwijkerbroek.

Dat meldde scriba H. Morren donderdag.

Het kerkgebouw moet komen aan de Walhuisweg ten noordoosten van nummer 4. Het gebouw moet plaats geven aan ten minste 500 mensen. De bouw is nodig vanwege de groei van het aantal leden van de ggiN Barneveld.

De burgerlijke gemeente is in principe bereid om mee te werken aan het verzoek om de bouw van een kerk en een pastorie mogelijk te maken.

Het geldende bestemmingsplan zal hiervoor moeten worden herzien, zo blijkt uit de besluitenlijst van het college van B en W van 1 september.

Een bouwcommissie gaat nu aan de slag met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe kerk in Kootwijkerbroek. Zo zullen er onder andere gesprekken plaatsvinden met omwonenden en belanghebbenden in de directe omgeving van de beoogde locatie. De grond is al in het bezit van de kerkelijke gemeente.