Kermis komt met Gayformatorisch Dagblad in reactie op protestflyer bij RD

Stichting Roze Maandag deelt maandag een krant over geloof en geaardheid uit tijdens de Tilburgse kermis.

De eenmalige editie, het Gayformatorisch Dagblad, staat in het teken van acceptatie en diversiteit. De krant is een reactie op de flyer die eind maart verspreid werd bij het Reformatorisch Dagblad als protest tegen homo-erotische reclame. Hoofdredacteur Steef de Bruijn van het RD is ook gevraagd om een bijdrage voor de krant. Omdat het evenement plaatsvindt rond de St.-Jozefkerk, gaat hij in op de kuisheid van Jozef en Maria tijdens hun ondertrouw en op de weigering van de oudtestamentiesche Jozef toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar.

Roze Maandag trok de afgelopen jaren circa 300.000 bezoekers.