Kerk biedt steun in verarmd en onrustig Venezuela

Ze stond op de onderste tree van een bus om in te stappen, toen iemand met grof geweld haar oorknopjes uit haar oren rukte. Valentina Coronel (24) strompelde de bus in en ging zitten met haar handen over haar bloedende oren.

Ze was verstijfd van schrik en durfde niemand te bellen uit angst dat haar mobiel ook zou worden geroofd. „Dit is de druppel, je moet het land verlaten”, zeiden kennissen en vrienden nadat ze haar oren, voor een maandsalaris, had laten hechten in het ziekenhuis.

Het voorval is tekenent voor de situatie in Venezuela, waar veel mensen nauwelijks meer rond kunnen komen. Sinds 2014 verkeert het Latijns-Amerikaanse land in een diepe politieke en economische crisis. Er zijn twee presidenten die aanspraak op de macht maken: Nicolas Maduro en Juan Guaido.

Alida De Gonzalez, verbonden aan de gereformeerde kerk van Acarigua, vergelijkt de situatie met de woenstijnreis van het volk Israël. „Maar”, zegt ze, „in deze uitzichtloze situatie wordt de kracht van de levende God extra zichtbaar.”

De gereformeerde kerken van Venezuela proberen mensen in hun omgeving te helpen, onder meer met steun van de Nederlandse zendingsorganisatie De Verre Naasten. In de gereformeerde kerk van Valencia kunnen buurtgenoten bijvoorbeeld terecht voor een gratis knipbeurt, medische controle, koffie en een broodje. Ook draait er een evangelisatiefilm.

Valentina Coronel, lid van de kerk in Valencia, bleef ondanks het incident met haar oorknopjes. Ze werd ten huwelijk gevraagd, kon een kopstudie volgen en een baan vinden. „Dit is nu mijn plek. Hoewel ik die zelf niet zou uitkiezen, zie ik het nu als mijn opdracht om er hier in Venezuela voor anderen te zijn”, zegt ze.