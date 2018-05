Kardinaal België: Homohuwelijk vieren in kerk

De Belgische aartsbisschop Jozef De Kesel vindt dat homo's in de kerk met speciale dank- of gebedsdienst hun huwelijk of relatie mogen vieren. Een kerkelijk huwelijk voor homo's vindt hij nog een brug te ver, zo schrijven Belgische media.

Ringen uitwisselen of een inzegening is er ook nog niet bij. Dat blijft voorbehouden aan het christelijk huwelijk tussen man en vrouw.

De hoogste katholieke geestelijke van België zei dat in een recent gesprek met de LHBT-gemeenschap, waarover veel Belgische kranten zaterdag schrijven. De Kesel vindt dat de katholieke kerk homo's en lesbiennes meer moet respecteren, ook in hun seksualiteit. Daarmee gaat de vooruitstrevende kardinaal verder dan het officiële standpunt van Rome, dat vindt dat homo’s geen seksuele relatie mogen hebben.

De Kesel wil tegemoet komen aan de vraag vanuit de LHBT-gemeenschap voor een symbolische erkenning als koppel. Via een „dankviering of een gebedsviering” kunnen homoseksuelen een kerkelijk symbool aan hun relatie geven.