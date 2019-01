Kandidaat H. Roelofsen uit Staphorst heeft het beroep aangenomen dat de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Gameren op hem had uitgebracht.

Roelofsen werd deze maand beroepbaar gesteld binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

De hhg te Gameren was sinds het emeritaat van ds. A. C. Rijken in mei 2016 vacant.