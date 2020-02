Iraanse christin duikt op in beruchte gevangenis

Een 21-jarige christelijke activiste in Iran blijkt, na vier weken vermist te zijn geweest, vast te zitten in een beruchte vrouwengevangenis.

Verschillende organisaties bevestigden deze week de detentie van Fatemeh (Mary) Mohammadi. De organisatie Article18 meldde dat de vrouw gevangenzit in de Iraanse Qarchak-gevangenis, ten zuiden van Teheran. De aanklacht is vooralsnog onbekend. De staat heeft haar een advocaat toegewezen.

De Iraanse politie pakte Mohammadi vier weken geleden op tijdens een protest naar aanleiding van het neerhalen van een passagiersvliegtuig door de Iraanse Revolutionaire Garde. Ze werd naar een onbekende locatie gebracht en sindsdien was niets meer van haar vernomen.

Haar arrestatie valt in een periode van toenemende druk op christenen, aldus Open Doors USA. Verschillende Iraanse christenen zijn recent opgepakt bij invallen en tegen hen lopen diverse rechtszaken.

Het is nog niet duidelijk of Mohammadi op borgtocht vrijkomt. De borg bedraagt 30 miljoen toman, zo’n 2250 dollar. Haar familie heeft het bedrag bij elkaar weten te krijgen, ondanks dat het om een Iraans jaarsalaris gaat. In de tussentijd is de zaak echter bij een hogere rechtbank komen te liggen die beslist of Mohammadi op borgtocht vrij mag komen, aldus Article18.

Sancties

De Qarchak-gevangenis waar Mohammadi is opgesloten, is de „gevaarlijkste vrouwengevangenis van het land”, stelt Human Rights Activists News Agency. In december 2019 legden de Verenigde Staten sancties op aan de gevangenis vanwege grove mensenrechtenschendingen.

De Iraanse, die zich enkele jaren geleden bekeerde tot het christelijk geloof, zat eerder al zes maanden in de gevangenis vanwege christelijke activiteiten. De politie pakte haar toen op tijdens een bezoek aan een huiskerk. Ze werd veroordeeld vanwege het bedreigen van de nationale veiligheid en propaganda tegen de staat.

Dat een in Iran wonende christin opkomt voor mensenrechten in het land is een zeldzaamheid. Volgens Mohammadi is er onvoldoende aandacht voor de situatie van christenen, met name bekeerlingen, in Iran. Recent verweet ze via Twitter de overheid van subtiele repressie.

Gebedsontbijt

De zaak van Mohammadi heeft ondertussen wereldwijde aandacht gekregen. De Amerikaanse president Donald Trump noemde de Iraanse christin tijdens het Nationaal Gebedsontbijt, vorige week donderdag. „Enkele weken geleden is een 21-jarige vrouw met de naam Mary gearresteerd en gevangengezet in Iran, alleen vanwege haar bekering tot het christendom en het delen van het Evangelie”, zei hij.