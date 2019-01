Hersteld Hervormd Seminarium spreekt zich uit over Nashvilleverklaring

Het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) heeft er spijt van dat door zijn toedoen de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam betrokken is geraakt bij de discussie over de Nashvilleverklaring over huwelijk en (homo)seksualiteit. „Dit hebben wij niet bedoeld en daarom spijt ons dat ten zeerste. We hebben dit ook uitgesproken naar het faculteitsbestuur.”

Dat schrijft het Hersteld Hervormd Seminarium aan de VU maandag in een verklaring.

Medewerkers van het Hersteld Hervormd Seminarium gaven hun steun aan de onlangs verschenen Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring. Twee van hen deden dat met verwijzing naar hun functie aan de VU. „Op deze wijze is de Vrije Universiteit ook in dit debat betrokken geraakt, met alle gevolgen voor het college van bestuur, het faculteitsbestuur, collega’s, studenten en het ministerie van onderwijs.”

De Vrije Universiteit liet vrijdag aan het Reformatorisch Dagblad weten een „stevig en duidelijk gesprek” met HHS-docenten prof. dr. W. van Vlastuin en dr. P. de Vries te hebben gevoerd. Dr. De Vries, een van de initiatiefnemers van de Nederlandse Nashvilleverklaring, had bovendien in een toelichting op het document de „genderideologie” vergeleken met de nazi-ideologie. Hij heeft tegenover de VU inmiddels zijn spijt betuigd voor deze vergelijking.

Het HHS betreurt in zijn verklaring dat de Nashvilleverklaring eind vorig jaar al onder voorgangers is verspreid. „De bedoeling was dat er in mei 2019 een studiedag zou plaatshebben over dit document die in onze Nederlandse context tot een verklaring zou kunnen leiden. Helaas heeft de publicatie van dit document voortijdig plaatsgevonden, zodat het aan bezinning op inhoud, vorm en organisatie heeft ontbroken.”

De kern van de Nashvilleverklaring bestaat volgens het Hersteld Hervormd Seminarium uit de overtuiging dat het „heilige en heilzame huwelijk een relatie tussen één man en één vrouw is, waarbinnen seksualiteit wordt ontvangen en beleefd, met als keerzijde dat homoseksuele, lesbische en transgender levensvormen worden afgewezen.”

Het HHS is zich ervan bewust dat deze overtuiging in de Nederlandse samenleving niet vanzelfsprekend is. „We hebben te maken met levensvormen die haaks staan op het klassieke verstaan van Gods openbaring. Christelijke tolerantie betekent niet dat we onze eigen overtuiging relativeren, maar dat we het feit accepteren dat er andere overtuigingen zijn en dat we de vertegenwoordigers van deze levensovertuigingen zonder enige voorwaarden vooraf respecteren en liefhebben. Zo verstaan wij het onvoorwaardelijke aanbod van Gods genade voor aanhangers van elke religie, atheïsten, transgenders en zelfs refo’s.”