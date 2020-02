Goudse Bijbelshop: staan blijven op gegeven stukje grond

Bijna vijftig jaar geeft Bijbelshop Samma kleur aan de Goudse binnenstad. „Ik ervaar het als een wonder dat we er nog steeds zijn.”

Hij was een van de helden van koning David: Samma. Toen de Filistijnen een dorp binnenvielen, vluchtte iedereen behalve Samma. Hij bleef staan, midden op een veld linzen, waar hij de vijand versloeg.

Blijven staan op „het stukje grond dat de Heere je gegeven heeft”, dat motiveert winkeleigenaar Irene Klein Haneveld (66) om haar werk te doen in Gouda.

Als een wonder, zo ervaart ze het feit dat de winkel bijna zijn „jubeljaar” viert. „Meerdere malen in die jaren stonden we op de rand van faillissement, maar toch is dat nooit gebeurd. Tegelijk ben ik soms net als de Israëlieten: dan vergeet ik zo snel en zit ik een volgende keer als het moeilijk is weer net zo te mopperen.”

Een zwager, rechercheur bij de Goudse politie, stond in 1972 aan de wieg van de winkel. „Hij haalde hippies uit kraakpanden en vertelde hun over Jezus – zo ging dat toen. Binnen een jaar zat zijn huiskamer vol met zeventig hippies die tot geloof waren gekomen. Hij huurde voor hen een onbewoonbaar verklaard huisje om daar overdag te zijn. Dat werd uiteindelijk dit winkeltje.”

Bijna een halve eeuw is Bijbelshop Samma gevestigd aan de Turfmarkt in Gouda, dicht bij het stadshart. beeld RD, Henk Visscher

Vanaf het begin was Klein Haneveld bij de winkel betrokken. Destijds nog gespeld als ”Bijbelsjop”, „omdat dat hip was. Maar er waren zo veel klanten die zeiden dat we onze naam fout spelden, dat we dat geen twee jaar hebben volgehouden.”

De Bijbelshop is „altijd meer dan een winkel geweest.” Vanuit Samma zijn concerten georganiseerd, zoals het Flevofestival. Evangelische bezoekers zijn altijd een belangrijke doelgroep geweest.

Wie binnenloopt, valt direct de knallende kleuren op. „Dat creatieve zit in mij. Onlangs heb ik de vloer paars geschilderd. Bezoekers reageren enthousiast.”

Hoewel een minderheid, zijn er ook bezoekers die weinig met de Bijbel hebben. „De naam van onze winkel kan een belemmering zijn voor hen, maar ik wil duidelijk maken dat de Bijbel ons ankerpunt is. Tegelijk probeer ik de drempel zo laag te maken dat geïnteresseerden niet wegblijven. Het is heel mooi als je iemand voor het eerst een Bijbel mag verkopen, die vervolgens keer op keer terugkomt omdat hij meer wil leren.”

Het is in de loop der jaren niet eenvoudiger geworden om de Bijbelshop draaiend te houden. Het publiek zag ze ouder worden. „Puur commercieel kan het eigenlijk niet meer. Vroeger had ik wel drie betaalde medewerkers, nu is dat onmogelijk en mag je blij zijn als je winkel er nog is.”

Toch zegt Klein Haneveld vurig te geloven in het belang om „een plek te bieden in de stad waar God aanwezig is.” Naast haar werk in de winkel is ze actief in de ondernemersvereniging. Regelmatig organiseert ze evenementen in de binnenstad, zoals een goed bezocht jaarlijks paasontbijt op het marktplein. „Er gaat geen dag voorbij waarop ik denk: Voor wat er vandaag gebeurde, voor de ontmoeting die ik nu had, ben ik hier.”

„Ik wil de drempel om binnen te stappen laag houden.” beeld RD, Henk Visscher

serie Bijbelshops

Een serie inkijkjes in Nederlandse Bijbelwinkels. Wie staat er achter de toonbank, wat staat er op de planken en wie loopt er zoal binnen? Dit is het laatste deel.