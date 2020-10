Ex-pastor Valk verlaat De Deur Zwolle

De voormalige pastor van Evangeliegemeente De Deur in Zwolle, Evert Valk, die vorige week in opspraak raakte na een publicatie over een misbruikzaak in het Reformatorisch Dagblad, is niet meer welkom in de Zwolse kerk.

Pastor Nomdo Schuitema deelde afgelopen zondag tijdens de kerkdienst mee dat Valk de gemeente „permanent” moet verlaten. Verschillende bronnen hebben dat deze week tegenover het Reformatorisch Dagblad bevestigd. Schuitema zelf is, ondanks herhaalde pogingen om contact te leggen, niet voor commentaar bereikbaar.

Volgens de regels van de Christian Fellowship Ministries dient een falende voorganger terug te keren naar de gemeente van waaruit hij is uitgezonden. Waarom Valk na zijn afzetting in 2018 in Zwolle bleef, is niet bekend.