Evangeliseren onder Joden met Messiaanse video’s

Eitan Bar en Moti Vaknin werden in Israël bekend door hun video’s op de website van One for Israel. Daarin gaan ze in op bezwaren van Joden tegen Jezus Christus. Boze rabbijnen proberen hen op allerlei manieren tegen te werken.

De twee Messiaanse Joden zijn al verschillende keren bedreigd. Na folderacties van buurtbewoners zagen ze zich genoodzaakt te verhuizen. Ondanks de felle tegenstand van Joodse religieuze leiders, erkennen echter steeds meer Joden Jezus als de Messias.

Eitan Bar en Moti Vaknin spreken zaterdag op een studiedag in baptistengemeente De Verbinding in Amsterdam, die mede wordt georganiseerd door de organisatie Israël en de Bijbel.

„Ik ben geboren in Haifa in 1984”, vertelt Vaknin. „Na het vervullen van mijn militaire dienstplicht in het Israëlische leger ging ik naar New York, waar ik een Joods restaurant probeerde te runnen. Ik merkte dat niet alle Joden mijn certificaat ”koosjer” erkenden, omdat de rabbijn van wie ik dat had gekregen in bepaalde kringen niet werd geaccepteerd. Door die onderlinge verdeeldheid van de religieuze leiders liep mijn vertrouwen in de rabbijnse traditie een deuk op.”

Tijdens een gesprek met een evangelist ontdekte Vaknin dat deze meer van de Bijbel wist dan hij. „Ik begon de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament te lezen. Ik ontdekte dat Jesaja 53 over de Messias spreekt. Zo kreeg ik via de website van One for Israel contact met Eitan Bar. Onze eerste ontmoeting was in New York. Na een studie aan het Israel College of the Bible kwam ik fulltime in dienst bij de zendingsorganisatie One for Israel.”

Vaknin werkt veel aan videofragmenten waarin Joden getuigen hoe ze tot de erkenning van Jezus als de Messias kwamen. „Ik ben momenteel bezig dit project uit te breiden met getuigenissen van Arabische Israëli’s en Palestijnen.”

Lachend: „Om me te plagen zegt Eitan Bar dat ik heel geschikt ben voor dit werk, omdat ik met mijn grote zwarte baard eerder op een Arabier dan op een Jood lijk.”

Jullie schuwen de confrontatie met rabbijnse Joden niet. Sommige video’s zijn nogal confronterend.

Bar: „Veel Joden kennen de Bijbel via de uitleg van de Talmoed. In de Talmoed wordt negatief over Jezus gesproken. Er is zelfs een passage waarin een relatie wordt gelegd tussen Jezus en uitwerpselen. Van de naam Yeshua –de Hebreeuwse naam voor Jezus– wordt de laatste letter weggelaten, zodat alleen nog ”Yeshu” overblijft. Daarmee wordt niet alleen de verbinding tussen Jezus en de Hebreeuwse Bijbel verbroken, de afkorting ”Yeshu” staat ook voor de woorden „moge zijn naam worden uitgewist”.”

We confronteren mensen met onze video’s omdat de rabbijnse traditie het zicht op de Messias verduistert. In de Joodse traditie vóór de komst van Jezus werd Jesaja 53 altijd uitgelegd als een verwijzing naar de Messias, maar na Zijn menswording werd deze uitleg bewust en systematisch uitgebannen.

Israël is een moderne, democratische staat, maar in de boekhandels is geen Nieuw Testament te koop. Voor veel Joden is de traditie en het volgen van voorschriften belangrijker dan Bijbellezen. Daarover durven we mensen op straat vragen te stellen. We kunnen dat doen, omdat we zelf Joods-Israëlisch zijn.

Zo’n 97 procent van de Israëli’s in de leeftijdsgroep van 18 tot 34 jaar zit op Facebook. Via onze website en onze Facebookpagina krijgen wij veel verzoeken voor nadere uitleg. Jongeren en jongvolwassenen zetten zich steeds meer af tegen het religieus gezag van de rabbijnen.”

Sommige orthodoxe rabbijnen zijn woedend op jullie.

„Dat klopt, sommigen maken ons uit voor nazi’s en handlangers van Hitler. Wij en onze gezinsleden worden bedreigd. Hoewel het tegen de wet is, wisten rabbijnen met hulp van de overheid onze adressen te achterhalen. Uit dit soort acties blijkt dat rabbijnen in Israël nog steeds invloedrijk zijn. Na een tegen ons gerichte folderactie zijn we verhuisd naar een ander adres.”

One for Israel wil Israëli’s en Arabieren verenigen. Lukt dat?

„We doen niet aan politiek. Tegenstellingen kunnen alleen door het geloof in Jezus Christus als de Messias worden overwonnen. Dat gebeurt op wonderbaarlijke wijze. In onze bijeenkomsten getuigen Arabische Israëli’s en Palestijnen dat zij de haat tegen Israël hebben overwonnen toen ze tot de erkenning van de Messias kwamen.”

Zendingsorganisatie One for Israel

Eitan Bar, oprichter van de website One for Israel, werd geboren in 1984 in Israël. Zijn vader raakte ervan overtuigd dat Jezus de Messias is, maar hield dat voor zich. De ogen van Bar gingen daarvoor open toen hij als zestienjarige in Canada een vakantiekamp van Messiaanse Joden bezocht. Door grondige Bijbelstudies en gesprekken met Messiasbelijdende Joden ging hij geloven dat de oudtestamentische voorzeggingen over de Messias in Jezus Christus in vervulling waren gegaan.

Na een theologische studie aan het Israel College of the Bible in Jeruzalem richtte Bar zendingsorganisatie One for Israel op. Moti Vaknin en hij werken fulltime voor de organisatie. Ze verkondigen het Evangelie via internet en steunen liefdadigheidsprojecten en een Bijbelschool, ”Israël College of the Bible” in Netanyahu. One for Israel heeft een online radiostation: Radio Agape.

Op de website van One for Israel staat Evangelieverkondiging duidelijk centraal: „De beste manier om Israël te zegenen is door te geloven in Yeshua de Messias (Jezus Christus).”