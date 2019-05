EO op zoek naar huiskamergevoel op jongerendag

Joram Kaat, radio-dj bij 3FM, presenteerde zaterdag voor de vijfde keer de EO-Jongerendag. „We willen een huiskamergevoel.”

Het christelijke muzikale evenement van de Evangelische Omroep (EO), voor het eerst in Rotterdam Ahoy, was met 15.000 bezoekers volgeboekt. Ooit waren dat er 50.000. Vorig jaar reisden 20.000 jongeren af naar het GelreDome in Arnhem.

Is de jongerendag op zijn retour?

„Nee. BEAM, het jongerenmerk van de EO, wil graag vernieuwen en aansluiten bij wat jongeren willen. We hebben dagelijks persoonlijk contact met jongeren en dat vinden we belangrijk. Dat willen we ook op de jongerendag: een persoonlijkere sfeer creëren. Dat kan beter in een volle Rotterdam Ahoy dan in het GelreDome, waar duizenden plaatsen onbezet bleven. Hier heb je een huiskamergevoel.”

Waarom het thema ”BEAM the Light”?

„We zijn na achttien jaar verhuisd van Arnhem naar Rotterdam en dachten: we willen nu een thema met het woord BEAM erin. Daarnaast vragen we aandacht voor licht. In gesprekken met jongeren merken we dat er zoveel eenzaamheid is, zoveel duistere situaties. De essentie van het Evangelie is: Jezus is het Licht. Hoe groot de duisternis ook is, hoe slecht het ook met je gaat, weet dat het licht van Jezus er altijd is. Dat jij het Licht niet hoeft op te zoeken, want Hij is er altijd.

Tegelijk hebben we de opdracht om een licht in onze omgeving te zijn. We hopen dat jongeren na vandaag gaan zien dat ze een licht kunnen zijn door de woorden die ze spreken en de keuzes die ze maken.”

De jongerendag bood vooral veel muziek; de Bijbel ging niet vaak open.

„Wij proberen een evenement te brengen dat in vorm aansluit bij wat jongeren fijn vinden. Dus zetten we Bijbelteksten op het scherm. De Bijbel werd vaak aangehaald.”

De NOS constateerde vorig jaar dat de verschillen tussen seculiere en christelijke evenementen aan het verdwijnen zijn.

„Ook dat gaat weer over de vorm. Die past heel goed bij wat tegenwoordig bij jongeren werkt. De boodschap blijft duidelijk en is door het hele programma verweven. Ik vind het dus een compliment wat de NOS schrijft. De EO-Jongerendag is niet suf, maar helemaal van deze tijd.”