Eerste steen kerk ggiN Leerdam

Ds. A. van Voorden legt zaterdag de eerste steen voor het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland te Leerdam.

De kerk wordt gebouwd op het terrein van het Heerenlanden College aan de Drossaardslaan (wijk Noord). De huidige kerk in het centrum van Leerdam is te klein geworden. De gemeente heeft daar ook niet de beschikking over eigen parkeerplaatsen.

De nieuwe kerk is een ontwerp van Born architecten te Middelharnis. Het bedehuis moet ongeveer 750 zitplaatsen gaan tellen en krijgt een toren van bijna 30 meter hoog. Bij de kerk kunnen ook twee dienstwoningen worden gebouwd, een pastorie en een kosterswoning.

