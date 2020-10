Echtpaar Baan vormt nieuwe directie IKEG

Marco en José Baan zijn sinds 1 september het nieuwe directeursechtpaar van het Internationaal Kinder Evangelisatie Genootschap (IKEG).

Dat maakte de stichting zaterdag bekend in een nieuwsbrief.

Het echtpaar Baan volgt Marius en Amanda Storm op, die samen 28 jaar de directie van IKEG Nederland hebben gevormd. Marius Storm zal onderdeel blijven van het IKEG-team en zich toeleggen op Bijbelonderwijs en toerusting van kinderwerkers.

Marco en José Baan hebben in 2012 een opleiding van drie maanden in Zwitserland gevolgd. Daarna zijn ze voor IKEG gaan werken, lichten ze desgevraagd toe. „Eerst in ons eigen dorp Alblasserdam. Later zetten we de focus op Noord-Brabant. In verschillende steden zijn we nauw betrokken geweest bij kinderevangelisatieprojecten.”

Het nieuwe directeursechtpaar wil zich vooral richten op de werving van kinderwerkers en de groei van financiële steun „in de breedte van christelijk Nederland.”