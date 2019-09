Ds. W. J. Dekker (PKN) 25 jaar predikant

Ds. W. J. Dekker, predikant van de hervormde wijkgemeente Sint Joriskerk in Amersfoort, staat woensdag 25 jaar in het ambt.

Willem Johan Dekker werd geboren op 21 juli 1967 in Uddel. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1994 predikant van de hervormde gemeente in Molenaarsgraaf. Daarna volgden Reeuwijk (1999), Delft (2005) en Amersfoort (2012).

Tijdens diensten in Amersfoort (22 september) en Molenaarsgraaf (29 september) is er aandacht voor het jubileum. Ds. Dekker preekt dan over Jeremia 1:12, zijn intredetekst 25 jaar geleden.

Ds. Dekker is bezig met een proefschrift over Jesaja 63, waarop hij binnenkort hoopt te promoveren.

Het echtpaar Dekker heeft vier kinderen en twee kleinkinderen.