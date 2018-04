Ds. S. P. Roosendaal neemt afscheid van cgk Nieuwe Pekela

Ds. S. P. Roosendaal heeft zondag afscheid genomen van de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela.

Hij bediende het Woord uit Jesaja 55: 11: „Zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.” Het thema van de preek luidde: ”De vrucht voor de Zender.” Ds. Roosendaal wees op Christus als de Eersteling van de nieuwe oogst op Wiens vrucht de gemeente mag rekenen. Ds. Roosendaal werd toegesproken door ds. R. Bikker namens de classis Groningen, door ds. C. G. op ’t Hof namens de Pekelder kerken en door ouderling H. Braam namens kerkenraad en gemeente. Ds. Roosendaal hoopt op 13 mei bevestigd te worden in Lelystad.

---

