Ds. M. W. Muilwijk neemt afscheid van hersteld hervormde gemeente Spijk

Ds. M. W. Muilwijk heeft zondag afscheid genomen van de hersteld hervormde gemeente in Spijk. Hij diende de gemeente ruim vier jaar. De predikant bediende het Woord uit 1 Petrus 5:10: „De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fundere ulieden.” Het thema was: ”De God aller genade”.

Aan het eind van de dienst werd ds. Muilwijk toegesproken door scriba ouderling A. W. van Soest namens kerkenraad en gemeente. De predikant werd Psalm 84:3 toegezongen.

Op de afscheidsavond woensdag werd de scheidende predikant namens het moderamen van classis Zuid Oost toegesproken door ouderling F. Bouman uit Wijk en Aalburg. Ds. Muilwijk wordt zaterdag bevestigd in Aalst.