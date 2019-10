Ds. L. M. Jongejan (PKN) 25 jaar predikant

Ds. L. M. Jongejan gedenkt deze zaterdag zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum.

Leenderd Maarten Jongejan werd geboren op 5 maart 1963 in Scheveningen. Hij studeerde theologie in Utrecht, waarna hij in 1994 als predikant werd verbonden aan de hervormde gemeente van Schoonrewoerd. Daarna stond hij in Oldebroek (2001).

Vervolgens diende ds. Jongeman de hersteld hervormde gemeenten te Middelharnis-Sommelsdijk (2007), Harskamp (2012) en Barneveld-Kootwijk-Kootwijkerbroek (2014).

In september 2017 maakte ds. Jongejan bekend dat hij overging naar de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Hij werd in de zomer van vorig jaar beroepbaar gesteld binnen de Protestantse Kerk.