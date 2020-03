Ds. J. Kroeze uit Kootwijk, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 19 maart overleden.

Johannes Kroeze werd geboren op 15 augustus 1933 in IJsselmonde. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1963 gereformeerd predikant in Sibculo. Daarna stond hij in Hoogeveen (1968) en in Leeuwarden-West (1974).

Ds. Kroeze ging in 1991 met emeritaat. Daarna verleende hij nog enkele jaren bijstand in het pastoraat te Kootwijk.