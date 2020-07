Dr. Visser ziet niets van Gorcumse demonstratie

Tientallen mensen protesteerden zondagmiddag in Gorinchem met een meterslange regenboogvlag tegen de komst van dr. Marten Visser, die in de Grote Kerk voorging. Reden: zijn naam staat onder de Nashvilleverklaring.

De protestactie was georganiseerd en aangekondigd door Paulus van Zee, theoloog en lid van de protestantse gemeente Gorinchem.

Begin vorig jaar zegde de kerkenraad van dezelfde gemeente in de commotie rondom het document een preekbeurt van dr. M. Klaassen af. Dr. Visser was zondag wel welkom en dat schoot Van Zee in het verkeerde keelgat.

„Ik vind het een vertoning dat dit kan in mijn inclusieve protestantse kerk”, zei hij maandagmorgen desgevraagd. „Met de vlag wilde ik laten zien dat er een boodschap van liefde is en dat je ongeacht je geaardheid je plek mag innemen in de kerk.”

Van Zee vindt het kwalijk dat dr. Visser zijn handtekening zette onder een document dat „mensen uitsluit en mensen tegen elkaar opzet.”

Is het geschikt om te demonstreren als mensen naar de kerk gaan?

„We hielden zeker tien tot vijftien meter afstand. Voor dat doel waren er dranghekken neergezet. Wij wilden geen kerkganger hinderen. Toen de dienst begon, heb ik de megafoon gepakt en iedereen bedankt.”

Volgens een lokale omroep is er „boe” geroepen naar kerkgangers.

„Ik heb dat niet gehoord of gezien, dat kan ik u garanderen. Er vielen geen boze woorden, er is niemand beschimpt. Er was waardering voor onze respectvolle benadering.”

Dr. Visser was door de kerkenraad gevraagd ruim voor aanvang van de demonstratie te arriveren. „Ik heb niets gezien, dat vind ik jammer. Ik ben evangelist en ga graag met mensen in gesprek die anders in het leven staan.” Het kerkenraadsbesluit was ingegeven door de politie, die een escalatie wilde voorkomen. De Wezepse voorganger waardeert het dat de kerkenraad „stevig in de schoenen stond” door de dienst op deze manier door te laten gaan.

Er was zondag verontwaardiging over een weinig pastorale tweet waarin u zegt dat transseksualiteit een SOA is: een sociaal overdraagbare aandoening.

„Op een Engelse school zouden negen meisjes als jongen behandeld willen worden. Tijdens de coronatijd bleek dat zeven er inmiddels anders tegenaan kijken. Je kunt twisten over bewoordingen, maar dit maakt duidelijk hoe groot sociale beïnvloeding kan zijn. Op dit punt gaat er veel fout, juist waar kinderen geen duidelijkheid wordt geboden en ze in verwarring raken. In een persoonlijk gesprek moeten we absoluut liefde en aandacht tonen, maar ik laat me niet aanleunen dat je om pastorale redenen niets in de publiciteit zou mogen brengen over homoseksualiteit of transseksualiteit. We moeten kunnen zeggen: dit is niet naar de wil van God.”