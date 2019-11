Diaken A. F. M. Schippers voorzitter landelijke vergadering NGK

Diaken A. F. M. Schippers (Heemstede) is vrijdagavond gekozen tot voorzitter van de landelijke vergadering van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK).

Na zijn benoeming zei Schippers in een toespraak dat hij blij is dat de NGK stappen zetten richting eenwording met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. „God vraagt ons om iedereen lief te hebben. Waarom zouden wij dan onderscheid maken tussen mensen? Die liefde zullen we ook nodig hebben tijdens onze vergaderingen.”

Schippers was tweede voorzitter tijdens de vorige landelijke vergadering.

De afgevaardigden kozen verder S. R. S. Datema (Wageningen) als tweede voorzitter, H. Tjalma-den Oudsten (Oegstgeest) als eerste scriba en B. P. Vreugdenhil (Breukelen) als tweede scriba.

De Nederlands Gereformeerde Kerken ontstonden in 1967 na een scheuring binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De NGK tellen 87 gemeenten, 88 predikanten en een kleine 33.000 leden. De landelijke vergadering komt vrijdag en zaterdag bijeen, met een vervolg in 2020.

