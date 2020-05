Corona treft Russisch-Duitse gemeente in Frankfurt hard

Rond een kerkdienst van een Russisch-Duitse baptistengemeente in Frankfurt, op zondag 10 mei, zijn zeker 107 mensen besmet geraakt met het coronavirus. De voorganger ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, meldt Filip Uijl, woordvoerder van Stichting Friedensstimme.

Het gaat om de Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde, die zich in het stadsdeel Rödelheim in het westen van Frankfurt bevindt. Volgens een gezondheidsmedewerker van de gemeente Frankfurt trof de besmetting mensen uit de wijde omgeving, ook kinderen, aldus de Frankfurter Rundschau zondag. De besmetting leidde tot veel ophef.

Stichting Friedensstimme heeft nauwe contacten met deze gemeente, zegt Uijl maandag desgevraagd. „Het is een van de weinige gemeenten waar naast het Duits nog Russisch wordt gesproken. Er zijn eigen diensten in het Russisch. Vorig jaar is de jeugdgroep van deze gemeente in Bodegraven geweest tijdens onze jaarlijkse jongerendag, omdat deze jongeren in het Russisch kunnen zingen. We wilden voor onze jongerendag op 1 juni dit jaar een digitale opname maken van deze groep via een zoom-meeting, maar dat hebben we niet gedaan in verband met de coronazorgen in deze gemeente.”

Voorzichtigheid blijft geboden, ook rond kerkdiensten

Voorganger Eugen Steiger (58) is een energieke, fitte en actieve persoon, die verantwoordelijk is voor het evangelisatiewerk in Duitsland en bestuurslid is van Friedensstimme Duitsland, aldus Uijl. „Veel mensen in deze gemeente zijn uit de wereld tot bekering gekomen. Steiger ligt nu op de ic-afdeling en zijn toestand is kritiek. Ik heb vernomen dat ook zijn vrouw is besmet en opgenomen in het ziekenhuis.”

Volgens Uijl heeft de gemeente zich aan de regels van de overheid gehouden. Dat doen overigens alle gemeenten van deze vereniging. Sinds 1 mei zijn erediensten in de deelstaat Hessen, waartoe Frankfurt behoort, weer beperkt mogelijk. Uijl: „Dat wil zeggen op anderhalve meter afstand en volgens nauwgezette hygiënevoorschriften. Wat we nu weten, is dat er tijdens de dienst ongeveer 40 mensen zijn besmet. De andere besmettingen vonden thuis plaats. De broeders ervaren het als een beproeving en bidden of de Heere Zijn Naam wil verheerlijken door deze situatie heen.”

Wat zijn de gevolgen van deze besmettingen voor de kerken?

„Dat blijft moeilijk in te schatten. In Duitsland moet je bij het verlaten van een restaurant je naam op een intekenlijst invullen. Dat is niet het geval bij de kerken, maar dat kan zo veranderen. De broeders in Frankfurt zijn zeer geraakt en verslagen. Men heeft zorgvuldig met de regels om willen gaan en nu zijn vele gemeenteleden ziek geworden. De gemeenteleiding heeft direct besloten om alleen nog online-diensten aan te bieden. Dat kunnen zij doen. Deze gemeente is een van de wat vooruitstrevendere gemeenten in Duitsland. Veel gemeenten hebben geen website, zij wel. Via deze website streamen ze nu de diensten zoals ze dat ook tot 1 mei hebben gedaan. Wij bidden voor de gemeente en broeder Steiger en hopen dat hij voor zijn werk in Duitsland en Rusland gespaard mag blijven.”

De baptistengemeente in Frankfurt is „diep verslagen en bedroefd”, meldt de gemeenteleiding op de website van haar kerk. „Onze troost is dat vele zieken zich op een goede weg van genezing vinden en enkelen al gezond zijn geworden.” De leiding stelt dat bij de betreffende dienst op anderhalve meter afstand een aparte ingang en uitgang in acht werden genomen. Terugblikkend had men wel beter mondkapjes kunnen dragen en niet moeten zingen, erkent de leiding. Omdat in de gemeente veel gezinnen zijn met vijf of meer kinderen, neemt het aantal besmettingen thuis flink toe.

De leiding bedankt voor alle bemoedigingen en zegt ook kritische opmerkingen ernstig te nemen.

Superverspreiders

De conservatieve theoloog Lothar Gassmann heeft kerkelijke gemeenten zaterdag in een rondzendmail opgeroepen het coronavirus én zijn gevolgen niet te onderschatten. „Houd in uw gemeente alstublieft de afstands- en hygiënerichtlijnen in acht, zodat deze ziekte zich niet verder verspreidt en christenen niet negatief in het nieuws komen, want dat bereidt de bodem voor christenvervolging voor.” Christenen moeten niet bekend komen te staan als „superverspreiders”, aldus Gassmann.