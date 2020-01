Congregatie verkoopt klooster in Amersfoort

De congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort heeft haar klooster aan de Zuidsingel/Herenstraat in Amersfoort verkocht aan de plaatselijke ontwikkelaar en belegger Schipper Bosch. Het krimpende aantal zusters was de reden om het complex in andere handen over te dragen.

In het klooster verblijven nog 55 religieuzen; hun gemiddelde leeftijd is bijna 90 jaar. De zusters blijven in een afzonderlijk deel van het complex wonen.

De congregatie is sinds 1843 gehuisvest aan de Zuidsingel. Het pand, een rijksmonument en bij veel Amersfoorters bekend als „het Huis met de Paarse Ruiten”, is later uitgebreid tot aan de Herenstraat.

Het congregatiebestuur onderzocht de afgelopen tijd hoe de huisvesting van de ‘laatste’ zusters het beste kon worden geregeld. Uiteindelijk viel de keuze op Schipper Bosch, onder andere om de gevestigde naam in Amersfoort en bewezen ervaring met de transformatie van monumentale panden.

Bart Schoonderbeek, directeur en eigenaar van Schipper Bosch, kan nog niet zeggen hoe het complex wordt ‘herontwikkeld’. „Leidend voor de nieuwe bestemming is passende woonruimte voor de zusters en respect voor historie. Het komende jaar wordt de planvorming in detail uitgewerkt en afgestemd met de betrokken instanties.” Een optie is dat er appartementen worden gerealiseerd.